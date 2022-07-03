Rolex Yacht-Master彩虹圈手錶 錶殼鑲上彩色寶石、鑽石低調奢華
/ 2022.07.03
不過說也奇怪，雖然錶圈同樣鑲嵌了數十顆彩色寶石，可是116595RBOW的聲量硬是壓過116695SATS許多，即使在彩虹圈近年熱度飆升的時期，116695SATS卻也沒有因此而同樣受到市場追捧，結果這款錶經過幾年發展後默默下架，直到2022年，勞力士一方面新增黃金錶殼的Yacht-Master 42；同時間也追加了一款新的Yacht-Master 40（126679SABR），手錶這次改成了白金材質，同時錶圈一樣鑲有寶石，不過整體的色調比起前作糖果圈又有新變化，奢華耀眼程度有過之而無不及。
126679SABR的外型基本上和116695SATS如出一轍，包括錶徑大小相同、錶帶也都是一模一樣的Oysterflex橡膠錶帶，講到這裡似乎是在講同一枚錶，但是勞力士這次鑲嵌在錶圈上的寶石設計主題已經不同了，而且品牌連錶耳和錶冠護肩也都鑲上美鑽，光這點已足以和前作產生區隔。
Rolex Yacht-Master 40 126679SABR手錶一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼
新款的Yacht-Master 40 126679SABR錶圈上的彩色寶石據品牌表示是想要呈現日出時分，海面和天空交界那種日出彩霞場景、換個浪漫一點的說法也就是「晨曦」，並伴隨一點薄霧籠罩的朦朧感。為了詮釋這樣美不勝收的自然景色，因此勞力士精心選擇了粉紅色藍寶石、淺藍色藍寶石、鑽石、紫色藍寶石與深藍色藍寶石交織鑲嵌於錶圈上。具體來說，錶圈共有8顆梯形鑽石、8顆粉紅色梯形藍寶石、8顆淺藍色藍寶石、8顆紫色藍寶石、8顆深藍色藍寶石，最後再在12點方向鑲嵌1顆三角形鑽石，塑造出手錶如夢似幻的視覺效果。
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手錶面盤格局雖然與糖果圈116695SATS相同，不過由於126679SABR改成了白金錶殼，因此它的時標與指針也同步改為白金，12點方向的品牌Logo改成白色，6點方向的「YACHT-MASTER」字樣也從紅色換成白色，予人一種從糖果圈的繽紛多彩蛻變為低調奢華的感受。
兩代寶石圈Yacht-Master 40相隔5年後，搭載的機芯也邁入不同世代，如126679SABR搭載的是3235機芯，與2022年一起登場的Yacht-Master 42黃金款相同。32系機芯與前作搭載的31系機芯不能單純用熟優熟劣的二分法看待，因為31系機芯原本的品質和成熟度就擺在那邊，但是32系機芯的確針對機芯細節與品質進行許多深入調整，大致來說就是讓手錶實用性、耐用度和精準度都提高，實際佩戴時可能感受不會特別強烈，但是這就是勞力士，追求好還要更好，或許手錶內在的進化比起外在的寶石配色主題變化更值得令人雀躍。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士遊艇以“晨曦”為靈感 採用彩色寶石與鑽石點綴錶白金錶殼錶圈】