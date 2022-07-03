Rolex Yacht-Master彩虹圈手錶　錶殼鑲上彩色寶石、鑽石低調奢華

勞力士在2017年時推出了一款Yacht-Master 40 116695SATS，因為手錶玫瑰金錶殼的錶圈上鑲滿了彩色寶石和碧綠榴石等看起來繽紛可口而被暱稱為「糖果圈」，緊接在隔年品牌發表帶有類似概念的玫瑰金Daytona彩虹圈116595RBOW後，正式將這種錶圈鑲上彩色寶石的設計推向巔峰。

不過說也奇怪，雖然錶圈同樣鑲嵌了數十顆彩色寶石，可是116595RBOW的聲量硬是壓過116695SATS許多，即使在彩虹圈近年熱度飆升的時期，116695SATS卻也沒有因此而同樣受到市場追捧，結果這款錶經過幾年發展後默默下架，直到2022年，勞力士一方面新增黃金錶殼的Yacht-Master 42；同時間也追加了一款新的Yacht-Master 40（126679SABR），手錶這次改成了白金材質，同時錶圈一樣鑲有寶石，不過整體的色調比起前作糖果圈又有新變化，奢華耀眼程度有過之而無不及。

126679SABR的外型基本上和116695SATS如出一轍，包括錶徑大小相同、錶帶也都是一模一樣的Oysterflex橡膠錶帶，講到這裡似乎是在講同一枚錶，但是勞力士這次鑲嵌在錶圈上的寶石設計主題已經不同了，而且品牌連錶耳和錶冠護肩也都鑲上美鑽，光這點已足以和前作產生區隔。

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新款的Yacht-Master 40 126679SABR錶圈上的彩色寶石據品牌表示是想要呈現日出時分，海面和天空交界那種日出彩霞場景、換個浪漫一點的說法也就是「晨曦」，並伴隨一點薄霧籠罩的朦朧感。為了詮釋這樣美不勝收的自然景色，因此勞力士精心選擇了粉紅色藍寶石、淺藍色藍寶石、鑽石、紫色藍寶石與深藍色藍寶石交織鑲嵌於錶圈上。具體來說，錶圈共有8顆梯形鑽石、8顆粉紅色梯形藍寶石、8顆淺藍色藍寶石、8顆紫色藍寶石、8顆深藍色藍寶石，最後再在12點方向鑲嵌1顆三角形鑽石，塑造出手錶如夢似幻的視覺效果。

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手錶面盤格局雖然與糖果圈116695SATS相同，不過由於126679SABR改成了白金錶殼，因此它的時標與指針也同步改為白金，12點方向的品牌Logo改成白色，6點方向的「YACHT-MASTER」字樣也從紅色換成白色，予人一種從糖果圈的繽紛多彩蛻變為低調奢華的感受。

兩代寶石圈Yacht-Master 40相隔5年後，搭載的機芯也邁入不同世代，如126679SABR搭載的是3235機芯，與2022年一起登場的Yacht-Master 42黃金款相同。32系機芯與前作搭載的31系機芯不能單純用熟優熟劣的二分法看待，因為31系機芯原本的品質和成熟度就擺在那邊，但是32系機芯的確針對機芯細節與品質進行許多深入調整，大致來說就是讓手錶實用性、耐用度和精準度都提高，實際佩戴時可能感受不會特別強烈，但是這就是勞力士，追求好還要更好，或許手錶內在的進化比起外在的寶石配色主題變化更值得令人雀躍。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士遊艇以“晨曦”為靈感 採用彩色寶石與鑽石點綴錶白金錶殼錶圈】