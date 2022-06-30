Rolex｜勞力士6月手錶最新價格走勢　11個熱門款Daytona跌得驚人

勞力士在2021年發表新世代的Explorer，型號改為124270，這一代最明顯的變化就是把錶徑從39mm又改回36mm，事實上Explorer是在214270這一代才把錶徑改成39mm，在214270問世（2010年）以前一直回溯到探一1953年誕生之際都是維持錶徑36mm的傳統。

細數探一發展到現在已經陸續演變出七個世代，其中第三代的1016處於一個世代交替的關鍵期，它的生產週期從1960年到1989年左右，是Explorer家族歷來產品週期最長的一代作品，而且在這過程中，勞力士還曾經更新過手錶的機芯，從震頻18,000vph的1560機芯換為震頻19,800vph的1570機芯，也就是在這過程中探一延伸出100米的防水性能。

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雖說Explorer 1016的外觀長得和現在的124270大同小異，可是在後者把錶徑改回36mm相對比較沒那麼受到市場青睞的現在，反而襯托出年資起碼有30年以上的1016的珍貴性，所以目前在二級市場上，古董錶1016的行情反而要比最新款124270更好；前者普遍來說約需約港幣16多萬才能入手，相對於新款124270雖然也是要超定價，不過現在二級市場已經可以找到低於約港幣8萬的價格了，新舊款之間的行情受到代表性與稀有性的影響，導致出現不小的落差。

第三代Explorer（型號1016）目前行情約需60萬以上，高於現役124270一倍。（Source：Christie's）

話說回現代的勞力士手錶，日本媒體Power Watch長期追蹤當地市場最受歡迎的11款勞力士手錶，包含探一124270在內，經過2022年5月至6月間的這整個月發展，這幾款勞力士熱門錶身價表現如何？以下一一列出來給大家參考。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,118,700日元／實際價格：2,080,000日元（比2022年5月下跌8萬日元）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,177,000日元／實際價格：2,870,000日元（比2022年5月下跌11萬日元）

■DeepSea 126660

定價：1,538,900日元／實際價格：1,940,000日元（比2022年5月下跌8萬日元）

■Daytona 116500LN

定價：1,609,300日元／實際價格：4,710,000日元（比2022年5月下跌20萬日元）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,119,100日元／實際價格：3,600,000日元（比2022年5月下跌5萬日元）

■Explorer I 124270

定價：793,100日元／實際價格：1,370,000日元（比2022年5月下跌6萬日元）

■Explorer II 226570

定價：1,049,400日元／實際價格：1,910,000日元（比2022年5月上漲3萬日元）

■Datejust 126200（36mm）

定價：804,100日元／實際價格：1,150,000日元（比2022年5月下跌4萬日元）

■Yacht-Master 126622

定價：1,364,000日元／實際價格：2,450,000日元（比2022年5月上漲7萬日元）

■Milgauss 116400GV

定價：1,014,200日元／實際價格：1,690,000日元（與2022年5月相同）

■Air-King 116900

定價：793,100日元／實際價格：1,430,000日元（比2022年5月下跌3萬日元）

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整體而言，日本手錶市場與歐美市場目前的趨勢雷同，那就是熱門錶的價格紛紛出現盛極而衰的走向，像是2022年6月勞力士這幾款熱門錶幾乎行情都下降了，尤其Daytona還一口氣掉20萬日元！但是在多數勞力士熱門款身價都縮水的情況下，還是有像探二226570以及遊艇126622這兩款逆風高飛價格上揚的情況。至於在日本市場一向很吃香、文章開頭提到的探一124270價格也無法倖免地呈現下滑狀態，可見這兩、三個月來，大品牌熱門錶的市場熱度的確有稍微冷卻一些。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Explorer等熱門款6月最新行情整理】