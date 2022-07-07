Rolex Daytona 116500LN手錶最新行情　連跌3個月溢價率仍超170%

勞力士最受市場歡迎的手錶要說是Daytona，相信多數人絕對都同意，這款錶是品牌旗下少有的複雜功能手錶，定價11萬多在勞力士旗下的不鏽鋼運動錶裡價格已經相對昂貴，但你知我知單眼佬都知，Daytona的行情遠遠高於定價的數字，且這情況已經持續好久，甚至到了2022年後Daytona又再漲到另一個史上巔峰的境界。不過！這一切如夢似幻的發展自從2022年3月以後開始出現轉折，因為行情強勢如Daytona 116500LN這類的天王級手錶，近三個月來在二級市場上的價格也開始遭遇滑鐵盧，直到已經六月底的現在，116500LN的身價有沒有出現什麼新變化呢？

前情提要一下，116500LN是勞力士2016年改款推出的產品，當時品牌首度將陶瓷錶圈導入Daytona系列的鋼殼款式中，雖然只是基本的黑色陶瓷圈，可是勞力士也很夠意思地同步推出白面和黑面兩種版本，而且還一舉推翻過往鋼殼Daytona總是黑面人氣高於白面的慣例，由於116500LN白面的計時小錶盤搭配的是黑色刻度環，乍看有點熊貓面的影子；相較之下黑面款的小錶盤搭配的是銀色刻度環就顯得比較低調樸實些，所以自從這世代發表後，白面的116500LN身價反而一直都比黑面優，成為Daytona最令人夢寐以求的王牌。

2022年第一季市場上的熱門錶行情紛紛進階到更高的檔次，所以不要以為116500LN原本行情已經很高，應該沒什麼空間再漲上去，但偏偏現在市場很難用理性的角度來解釋，因為事實擺在眼前，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts觀察，白面116500LN曾經在2022年3月時再漲到53,100美金（折合約416,700港幣）的歷史高點、黑面116500LN則也不遑多讓曾在同期成長到45,600美金（折合約357,840港幣）的地步。

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或許是因為短時間內價格衝太快了，所以這三個月以來二級市場的熱門錶價格紛紛開始往下掉，處於一種價格調整階段。連116500LN也在這期間內出現明顯的價格下跌情況，目前白面116500LN已經回到43,900美金（折合約344,500港幣）的水準，至於黑面116500LN更是跌破4萬美金剩下39,500美金（折合約309,970港幣）左右。等於這三個月內白面身價跌了17%、黑面也降了13%，聽起來很可觀對不對。

WatchCharts提醒讀者116500LN的定價是HKD 113,000，因此就算這三個月來行情下跌13%以上，但手錶的溢價率依舊超過170%。（IG@watchcharts）

只是WatchCharts最後也不免再潑了一盆冷水，因為他們再度提醒一件事，116500LN的定價是HKD 113,000，因此就算這三個月來行情下跌13%以上，但手錶的溢價率依舊超過170%，這還是一種可望而難以觸及的距離，畢竟也不是人人都願意（或有預算）花個港幣30萬以上入手鋼殼Daytona，且也很難預料誰知道手錶哪天又會開始漲起來，不過連像116500LN這種大熱門款都能長達3個月價格走跌，這已經是近年很難想像的事了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Daytona 116500LN二級市場價格持續下跌 最新行情整理】