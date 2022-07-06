OMEGA 3款絕版超霸手錶今年行情高漲　其中1隻升67%身價翻超過3倍

OMEGA 歐米茄的超霸系列在市場上向來頗具好評，也有一定的人氣，不過超霸系列的行情算是中規中矩，只有少數款式如史努比登月錶才會出現驚人的超定價空間，但是最近二級市場除了史努比登月錶，還有三款超霸系列的身價狂飆引起錶迷關注。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts披露，這三款超霸的型號分別是311.32.42.30.04.001、311.30.42.30.01.004以及311.12.42.30.01.001，什麼？看型號看不出是哪款錶，它們依序是Speedmaster Alaska Project Limited Edition、Speedmaster MoonWatch 「Tintin」以及 Speedmaster Speedy Tuesday Ultraman手錶，目前這三款錶都是已經停產的絕版手錶，不過它們在過去一年內的行情都有驚人漲幅。

OMEGA 3隻已停產的絕版超霸手錶最新行情一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首先看到的是Speedmaster Alaska Project Limited Edition，這款錶在2008年發表，它當年是為了慶祝「阿拉斯加計劃」40年而復刻再生，手錶的設計與一般登月錶類似，不過兩枚計時小錶盤的指針造型經過重新設計，請中央計時大秒針也塗上紅色，更特別的是，歐米茄為了讓手錶能夠有效對抗外太空的極端溫差而替手錶打造了一枚造型誇張的紅色保護外殼，一旦裝上外殼後，手錶就有點像《侏羅紀世界》裡會出現的展開頸傘後的雙脊龍般醒目，紅色的鋁製保護殼標榜可以抵禦-148℃～260℃的溫度，但通常錶主應該還是傾向不要裝殼直接佩戴。這款錶當年的定價為5,500美金（折合約港幣43,160），可是到2022年6月時二級市場開價已經升高到了23,900美金（折合約港幣187,560），比起一年前的價格升高67%之多。

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第二款Speedmaster MoonWatch 「Tintin」則是個美麗的誤會，手錶在2013年初次發表，原本的目的是要慶祝知名漫畫「丁丁歷險記」完結篇30週年，結果歐米茄當時與發行該部漫畫的出版社喬不攏，因此無緣以丁丁歷險記聯名款的名義發行，甚至手錶面盤原本要放上主角丁丁的頭像圖案也胎死腹中，僅留下面盤外圍的紅白賽車格紋此一與漫畫相關色系（呼應漫畫中的紅白格子火箭）的特徵。這款錶原本定價是4,650美金（折合約港幣36,490），到了2022年6月，這只錶的身價達到17,600美金（折合約港幣138,120），比起一年前價格上漲34%。

至於第三款是2018年問世的，當時歐米茄透過IG發表、於官方線上商店發售的Speedmaster「超人力霸王」復刻錶曾創下開賣不到兩小時限量2,012只的份額就秒殺的驚人紀錄，手錶本身有一些源自日本特攝電視劇《歸來的超人》裡的元素，例如9點鐘的小秒盤裡有一個超人力霸王頭像的剪影，置於暗處時剪影會發出紅光，另外小秒針擁有黑色的箭頭紋路則是模仿劇中的變身器Beta Capsule等，充滿令人懷念的Ultraman風格。手錶當年的定價是7,100美金（折合約港幣55,720），因為它屬於比較近期發表的作品，雖然已經停產，不過之前的市場行情反而是這次介紹的三款中最低的，但目前二級市場的價格也是要15,100美金（折合約港幣118,500），過去一年的漲幅達到54%。

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三款超霸登月錶的行情雖然沒有史努比登月錶那麼驚人，但它們在過去一年中的價格成長空間都很大，尤其如果你當年有買到阿拉斯加計劃特別版，它現在的溢價率已經達到300%之多，真的是一個很值得下手的目標。因此在遲遲無法入手史努比登月錶的情況下，也不妨多看看超霸系列裡其實也還有其他同樣受到市場喜愛，目前行情也還有成長空間的潛力股，讓自己擁有經典名錶之餘，還可享受看著它增值的衍生樂趣。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：三支奇熱無比的OMEGA超霸錶 一年內價格最高漲67%】