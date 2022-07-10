Rolex OP手錶珊瑚紅錶面爆冷暴升63%　同期漲幅超越Tiffany Blue

勞力士這幾年爆紅的入門款Oyster Perpetual原本是靠著彩色漆面這個決定性因素，一舉崛起成為品牌另一款熱門錶，但想不到勞力士2022年「痛下殺手」無預警停產系列中一半以上的彩色漆面款式。這下子原本就很搶手的OP，又因為絕版這項誘因而變得更吸引收藏家。

以系列中錶徑36mm的型號126000為例，它在停產前原本是OP擁有彩色漆面的三個尺寸中款式最齊的，包括糖果粉紅色、綠松石色、黃色、珊瑚紅色及綠色等，126000都一應俱全，不過2022年品牌刪除了其中的黃色與珊瑚紅色，這也造成了126000不同顏色面盤款式間行情產生一些微妙變化。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts提供的資料，目前126000三款彩色面盤包括括糖果粉紅色、綠松石色和珊瑚紅色的市場行情都遠高於它們的定價（HKD 45,100），其中行情最高的依舊是綠松石色（大家可能比較習慣稱Tiffany Blue），它目前的身價漲到了23,600美金（折合約HKD 185,200 ），幾乎是定價的四倍以上。

Rolex OP 126000家族中相對冷門的珊瑚紅色，在今年1月時二級市場價格「僅」9,700美金；到了6月已衝高到15,800美金，它在同期間內的漲幅甚至超越了Tiffany Blue OP。（IG＠watchcharts）

同場加映：Rolex｜勞力士6月手錶最新價格走勢 11個熱門款Daytona跌得驚人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

除了人氣配色的價格居高不下，OP彩色漆面的停產效應也逐漸開始發酵，因為WatchCharts觀察到原本在126000家族中相對冷門的珊瑚紅色，在2022年1月時二級市場價格「僅」9,700美金（折合約HKD 76,120 ）；但是經過半年後的發展，到了2022年6月這款錶的行情上升之快令人驚訝——現在已經衝高到15,800美金了（折合約HKD 123,990 ），它在同期間內的價格漲幅甚至超越了Tiffany Blue面，在短短半年期間價格狂漲63%，可見當一件作品面臨走入歷史的關頭，市場會瀰漫愈來愈濃的「以後就買不到」預期心態，導致手錶行情在短期內被衝高。在正常情況下，如果有人說珊瑚紅色的OP在某段時間內的價格漲幅會超越Tiffany Blue色的OP，應該問一百個人沒有一個人會相信，但就因為珊瑚紅色的126000停產了，所以才間接促成市場想要收藏這款錶的慾望大增，讓它創造出前所未見的價格榮景。

同場加映：Rolex｜二手錶市場最暢銷勞力士Top 5 絕版探1竟贏絕版黑水鬼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

先不論個別顏色之間的漲幅多寡，光是2022年這半年來，彩色漆面126000整體的價格漲幅堪稱瘋狂，尤其Tiffany Blue身價都足以去買K金手錶了，光是為了追求一個好看的面盤顏色就要付出如此高昂的代價是否值得？這個問題的答案見仁見智，但既然二級市場能拋出這樣的數字，代表應該就是有人會願意不惜代價把這款錶追到手才是，而且可能還不在少數。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士OP最近這個顏色異軍突起，漲幅超越Tiffany Blue】