Rolex｜被搶勞力士朱古力Daytona迷人色調　行情回落至40多萬水平

【Rolex/ 勞力士/ Daytona】日前一男子被搶走一枚約值40萬港元的「朱古力」Daytona，諸如勞力士Daytona這些名錶向來都是被搶劫的熱門對象，加上Daytona這些年來有價有市，即使有錢有時也未必買得到，這枚「朱古力」Daytona更是近年備受熱烈追捧的款式之一。

「朱古力」Daytona 116515LN （圖片來源：Rolex）

作為Rolex最受歡迎的系列之一，Daytona的受歡迎程度很能夠反映在二級市場的價格之上，雖然能夠入手的大多都在二級市場或以超定價入手，但官方定價並非無參考價值，因為官方定價往往取決在用料方面，很直觀地貴金屬就比鋼款貴，但在市場上有時鋼款的受歡迎程度更高，所以會出現比起定價貴上三四倍的情況出現。以鋼殼116500LN為例，是品牌於2016年推出的改款作品，首度以陶瓷錶圈引入系列，鋼殼、黑色陶瓷圈、黑白面，看似簡單的配置卻驚人地受歡迎，所以即使官方定價為113,000港元，市場上能夠找到的往往超過30萬，早前高峰期更上升至40萬一枚。

Daytona 116500LN （圖片來源：Rolex）

不過錶迷們都知道今年高級腕錶的行情有所下跌，就連Daytona也不例外，各款式平均下跌超過10%，不過很多款式即使一跌再跌之後，炒價依然高於定價的一倍以上 。說回「朱古力」Daytona，與一般陽剛味濃的Daytona有點不同，顏色配搭上男女受眾通吃，多了一倍的受眾，受歡迎程度固然大增，官方定價為238,500港元，行情曾一度翻上一倍至50萬，現時大約回落到40多萬便有交易。

「朱古力」Daytona 116515LN （圖片來源：Rolex）

顯而易見地「朱古力」這個稱號源自於朱古力色的錶面，配搭金質鐘點標記及指針塗上清晰易讀的Chromalight夜光物料，至於三個計時盤則以黑色呈現，與朱古力色融合得恰到好處。中央秒針可以精準到1/8秒，位於9點鐘和3點鐘位置的計時盤分別顯示耗時小時和分鐘，設計上是專為車手而設的，可以準確得知比賽時已用的時間並好好計劃接下來的路程。錶殻用上品牌專利的18K永恆玫瑰金，再與朱古力色錶面、黑色錶圈及黑色計時盤配合得非常柔和動人，難怪不只俘虜到男生，更令一眾女士也心動。