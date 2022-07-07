Richard Mille首度聯乘Ferrari　1.75mm成最薄錶王　輕盈卻耐撞

最薄腕錶誰屬？可能大家馬上會想到每年要打破一次紀錄的BVLGARI。隨著技術的發展，我們生活上很多設備同在追求輕量化，設計盡量簡約體積縮小，不過對於腕錶這項極為複雜的工藝而言，難度卻更大。

怎料剛剛於3月才打破紀錄的一枚BVLGARI Octo Finissimo Ultra面世後，隨即Richard Mille最近釋出一枚挑戰極限之作——RM UP-01 Ferrari，是與Ferrari首次推出的聯名錶款。

RM UP-01 Ferrari（圖片來源：Richard Mille）

BVLGARI每年要打破一次超薄手錶紀錄，今年推出的Octo Finissimo Ultra僅僅厚1.8毫米，為了挑戰極限，設計上純粹以追求薄度為原則，捨棄了傳統的錶冠還有上鍊系統，改為以水平旋鈕取代，當中所有零件以至機芯，全經過重新設計，在研發過程中竟取得了8項專利技術，這枚新作為BVLGARI於過去9年中第8次打破紀錄。

Octo Finissimo Ultra（圖片來源：BVLGARI）

至於Richard Mille的RM UP-01 Ferrari腕錶是次挑戰成功，錶殼僅厚1.75毫米，重2.87克，為了打造出此等薄度，所以摒棄一般採用的疊加齒輪設計，而是將零件分散在平面之上。新作主要採用了常用於航太科技以及汽車工業中的五級鈦合金來製作，這種物料的強度可以達到1,000MPa，即是不鏽鋼的五倍之多，有效抵抗衝擊及撞擊，畢竟與Ferrari合作，也需要符合車手的需要。

RM UP-01 Ferrari（圖片來源：Richard Mille）

原來在設計的過程中，經歷過數十個原型設計的改進之下方成就出成功的作品，當中亦經過了數千小時的實驗室測試，確保了作品的耐衝擊性，最後可以承受5,000G的加速度衝擊力，鈦合金還有親膚性、抗腐蝕性以及低導熱系數等優點。如果硬要說一個不便之處，就是上鍊或調時需要先旋扭錶冠選擇上鍊或調時功能，然後再用特製螺絲批轉動錶冠進行，雖然多了一重功夫，但光是其驚人的纖薄輕盈以及抗衝擊能力足夠令人驚艷吧。