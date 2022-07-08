安倍晉三逝世｜日本前首相支持國產貨　追捧Seiko卻並非價錢行先

日本前首相安倍晉三今日（7月8日）在奈良發表講話時，遭遇槍擊身亡，終年67歲。

安倍晉三遇刺：日本前首相安倍晉三2022年7月8日早上在日本奈良進行競選演講時被人開槍射擊，已被送到附近的一家醫院。圖為影片截圖，相中的安倍正在進行演說，但不久後便中槍倒地。（AP）

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作為日本政壇重量級人馬，安倍晉三一舉一動備受外界關注，他手上的腕錶當然也不例外，這亦是國際關係中極為重要的「手錶外交」。

安倍晉三是日本政壇重量級人馬（Getty Images）

日本人戴日本錶，政治人物要政治正確，日本有歐美人也大愛的國民腕錶品牌Seiko，所以安倍晉三不論在國內還是外訪，都經常以Seiko精工腕錶示人。雖然是政壇猛人，但他選戴的腕錶卻並非價錢行先，偶爾見到Grand Seiko蹤影，不過曝光率最高的，大多是實用性錶款。

Seiko的Astron系列以多樣化功能見稱（Seiko）

例如Seiko的Astron系列，這是世界上第一款GPS全球定位太陽能腕錶，不需要依靠外部能源，以光能驅動，完全是自己維持運轉，精確如原子鐘，也可接收到GPS訊號，按下一個按鈕已能辨識全球39個時區，功能性強又超級方便，是政要出國外訪的重要錶款。

Seiko 6R20則是基本款式，但機芯卻屬高規格。（Seiko）

至於相對地平民化的6R20，也不時出現在安倍晉三的手腕上。這機械腕錶屬自捲式和自動捲動式，利用主發條提供的電能操作運行，也可手動旋轉錶冠20次左右給主發條上弦來啟動，雖然價錢不算高階，但精6R20用上高規格的機芯，精巧工藝正正是Seiko能夠揚威國際的重要基石。

MINASE是安倍晉三另一喜歡的日本品牌（MINASE）

除Seiko外，安倍晉三也支持另一個知名度較低的日本品牌MINASE，這枚型號為DIVIDO的設計，用上ETA 2824機心，最大特色是錶面及錶殼有多角度切割，而且限量生量，可見他並非只追求大名，也有留意國內好些低調卻具實力的設計。