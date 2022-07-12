3代Rolex綠水鬼手錶哪款行情最好？勞力士綠面Submariner最新價格

勞力士綠水鬼家族從2003年開始崛起，當時品牌為了慶祝Submariner系列問世50週年而首度推出錶圈改為綠色的水鬼，型號為16610LV，綠色錶圈的材質則是鋁，搭配黑色面盤讓人耳目一新。到了2010年勞力士發表了二代綠水鬼116610LV，這款的錶圈材質再改為陶瓷，甚至面盤也同步換上了綠面，塑造出具一致性的綠色門面；116610LV上市十年後於2020年由新生代126610LV接班，手錶的錶圈雖然還是綠色陶瓷，不過面盤又改回跟16610LV相同的黑面，而且126610LV的外觀和內在都有深度的進化，如錶殼尺寸調整為41mm、錶耳修改得更為修長，同時機芯也（終於）升級為32系機芯，動力儲存就此提升到70小時水準。

以上就是三代綠水鬼演進的簡史，相信很多喜愛勞力士的錶迷都是耳熟能詳。綠水鬼在過去20年是錶壇相當搶手的風雲熱門錶，目前每一代都保有超定價的傲人行情，甚至還有個奇特的現象就是已經停產的116610LV普遍行情會高過現役的126610LV，這點可能和二代是唯一採用綠面設計加上又絕版了有關。

然而就算在市場紅透半邊天，綠水鬼面臨到近期熱門錶行情降溫潮的情況也是顯得束手無策，高級手錶市場調查研究機構WatchCharts揭露三代綠水鬼在2022年4月和2022年7月時的身價有一段落差，首先16610LV從22,200美金（折合約港幣 174,260）降至21,000美金（折合約港幣 164,840）、116610LV從31,400美金（折合約港幣 246,470）跌到26,400美金（折合約港幣 207,230），至於126610LV同樣是由25,100美金（折合約港幣 197,020）的高點下落至22,200美金；換句話說，三代綠水鬼在三個月內的身價依序分別下滑了5%、16%和12%。有點弔詭的是，綠水鬼家族中原本誰的行情最好，遇到這波降價潮時跌幅也最高。

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不過WatchCharts也不忘提醒三代綠水鬼的國外定價分別是6,400美金（折合約港幣 50,240）、9,050美金（折合約港幣 71,040）和10,600美金（折合約港幣 83,200），所以就算用2022年7月已經跌價過後的二級市場報價，它們的溢價率依序仍有228%、191%和109%！從中可知雖然市場最受歡迎的是二代綠水鬼116610LV，但以投資報酬率來說，一代16610LV有愈陳愈香的優勢。

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綠水鬼價格居然也會下跌，聽起來似乎有點驚人，但想想目前市場幾乎處於熱門錶全面降溫的情況，應該會趁這一波價格波動把熱門錶的行情帶到它們應該回復的水準，之後價格可能就會比較穩定下來，所以想買熱門錶也沒這麼容易，只是之前二級市場價格衝得快又高，導致現在稍微掉下來一點，但超定價程度還是很瘋狂，畢竟能輕鬆砸個17萬多港幣入手一枚將近20年前出的16610LV的人，相對來說還是少數。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士三代綠水鬼行情最好“不是最新的126610LV ” 三款綠面Submariner市場價格速報】