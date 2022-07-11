Tudor帝舵2022探險元素新作Ranger　特大時標如親民版Rolex 1016

【Tudor/ 帝舵】運動腕錶的領域總是競爭激烈，Tudor（帝舵）近年頻頻推出新作，在這個領域上打出一片天。最近推出的Ranger（遊俠型）錶款，外觀與Rolex的熱門款Explorer有一絲相似之處，基因上的確源自於Tudor首款探險腕錶的血統，直徑39毫米配搭3、6、9及12點鐘特大阿拉伯數字時標，加上親民價錢令人愛不惜手。

Tudor的首款自動上鏈防水腕錶Oyster Prince（圖片來源：Tudor）

在今年2022年推出，是因為紀念英國北格陵蘭考察隊成立70周年，在1952年的7月8日，英國北格陵蘭考察隊正式於倫敦出發前往格陵蘭島展開為期兩年的冰蓋科學研究。當時的探險隊員正佩戴著Tudor的首款自動上鏈防水腕錶Oyster Prince，在這兩年間正好可以測試到腕錶在極端條件下的性能，探險隊更特別為品牌收集了多達30枚腕錶的數據，及後成為研發後續作品的重要根基。

Oyster Prince（左）及Ranger（右）（圖片來源：Tudor）

Tudor的作品設計總是緊貼到市場需要，同時又兼備內涵，品牌以堅固可靠為核心理念，當年的英國北格陵蘭考察之旅更見得有意義，由專業人士在極端條件下對腕錶進行實地評估被稱為「破壞性」測試，當時探險隊員曾根據BBC電台每隔一小時發出的訊號來監測Oyster Prince的精確度變化，後來得出「保持出色的精確度」而且「從不需手動上鏈」的結果。

Ranger的美學風格直到60年代才真正出現，經典元素包括3-6-9-12時標（圖片來源：Tudor）

至於Ranger這個系列，雖然其美學風格直到60年代才真正出現，經典元素包括3、6、9、12特大數字時標、獨特夜光指針等，但其實「Ranger」這個概念早在1929年已經出現，就在「The TUDOR」才剛註冊商標三年後，再為「Ranger」這個名稱註冊，但當時並非指定一個錶款，而是品牌帶有探險元素的作品。

6點鐘位置印上「RANGER」，秒針尖端塗上標誌性紅色（圖片來源：Tudor）

是次新作防水100米，配備39毫米的磨砂316L鋼錶殼，特別彰顯功能性味道，別具質感的圓拱形粒紋啞黑色錶面於6點鐘位置印上「RANGER」字眼以示識別，以及塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層的時標和獨特箭頭形「Ranger」指針，秒針由本來的全紅色改為只在尖端塗上紅色，標誌性之餘又是品牌嶄新的設計，搭載獲天文台認證的原廠機芯MT5402型，有著長達70小時的動力儲備。

錶帶方面有三款可供選擇，每一枚定價為23,600港元（鋼錶帶）、21,200港元（織紋或皮膠錶帶）（圖片來源：Tudor）

錶帶方面有三款選擇，包括飾有紅色及米色條紋的橄欖綠色提花織紋錶帶、皮膠合成錶帶或316L鋼錶帶，搭配便於快速調節的「T-fit」帶扣。與品牌其他作品一樣有五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查，每一枚定價為23,600港元（鋼錶帶）、21,200港元（織紋或皮膠錶帶），以入門運動腕錶而言算是非常具有吸引力且別具意義的一款力作。