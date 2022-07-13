Rolex｜3款勞力士停產熱門手錶風光不再 OP綠松石面行情急跌近半
/ 2022.07.13
但是最近市場的情況有點不同了，那些只是想要靠手錶停產前後狠賺一波的投機客，在2022年似乎正撞上了一堵高牆！因為資料顯示今年有多數自從3月底日內瓦鐘錶與奇蹟（W&W）錶展後確定停產的勞力士手錶，它們的二級市場價格都持續在下探中。
2022年停產的3款勞力士手錶：Rolex Air-King（左）、Rolex Oyster Perpetual綠松石面（中）、Rolex Deepsea（右）（世界腕錶官網）
以前兩年火熱的Oyster Perpetual為例，此系列中的彩色漆面錶殼特別受到錶迷喜愛，導致手錶的行情居高不下，其中有幾款的價格據說還喊到定價的8倍。到了2022年W&W錶展前開始有傳言說勞力士會下架部分尺寸與彩色漆面的顏色後，OP系列的價格一度又再往上衝高了一個檔次。根據高級錶電商平台CHRONEXT的資料，41mm OP綠松石面（TIFFANY藍面）在國外的定價為5,700歐羅（折合約港幣 45,200），而在2022年初的行情大概是32,500歐羅（折合約港幣 257,700），發展到3月底W&W時，這款錶的價格飆到48,000歐羅（折合約港幣 380,610），等於兩個月之間手錶行情就提升了50%。同樣是綠松石面的OP，36mm款式在2022年第一季頭和尾的行情分別是22,000歐羅（折合約港幣 174,450）和45,000歐羅（折合約港幣 356,825），漲幅甚至還比41mm更驚人。
像OP或者勞力士其他熱門錶系列之所以可以在3月底W&W登場時價格突破極限，正是錶展前的八卦傳聞開始被證實的關鍵時間點，而一旦消息確定後，就像灰姑娘聽到12點的鐘聲響起般，表示先前的美夢也正開始崩解。
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同樣是CHRONEXT的資料指出，41mm OP綠松石面目前價格回跌到36,000歐羅（折合約港幣 285,460），等於從2022年3月底至6月期間身價下跌了25%左右；另一方面，36mm的OP綠松石面在今年第一季時意氣風發，但是目前的行情已經跌到剩23,500歐羅（折合約港幣 186,340），等於三個月內價格下跌48%之多。
除了Oyster Perpetual系列外，同樣在錶展前傳說會停產的Sea-Dweller系列價格曾經從20,000歐羅小漲至21,500歐羅（折合約港幣 170,480），但是錶展後市場發現新款的調整都是一些細節，所以舊款的價格跟著滑落到目前的18,500歐羅（折合約港幣 146,690）；類似的例子也發生在Air-King系列上，它是勞力士2022年將改款的傳聞中傳得最沸沸揚揚的一款，雖然後來證實了手錶真的進行世代交替，但可能也和新款新鮮感不夠有關，導致舊款的二級市場價格從錶展前巔峰的15,800歐羅（折合約港幣 125,285），一路往下掉到目前12,500歐羅（折合約港幣 99,120）的水準。
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看起來停產這張王牌在2022年的確有點失效，幾個已經不再生產的型號即使身價一度衝高，但是價格升得快也跌得重，畢竟市場在權衡「想要」慾望與產品的「實際價值」間還是會有一把無形的尺，這尺不可能無限上綱，總是會有一定的上限存在，一旦超過市場能接受的上限太多，價格跟著滑落也只是一種自然情況罷了。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022年停產勞力士熱門錶風光不在 二級市場價格最高跌落約50%】