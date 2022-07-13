Rolex｜3款勞力士停產熱門手錶風光不再　OP綠松石面行情急跌近半

通常勞力士推出新款代表舊款也回隨之停止生產，甚至有時候品牌決定要停產哪些手錶跟出不出新款也沒有關聯，由於品牌不會對外公佈他們停產了哪些手錶，因此這類消息常常是錶迷之間自己去打聽交流回來的；在近年高級手錶收藏市場炙手可熱的情況下，有關勞力士手錶停產與否的八卦傳聞成了一些想要炒熱手錶行情投機者的生財之道，因為在正常情況下，某款手錶傳出停產消息的前後往往是身價暴衝的關鍵期，因為在消息證實前市場會對手錶即將停產產生預期心態，害怕手錶之後下架後就買不到了，於是造成那陣子手錶的價格被抬高。而如果停產消息剛被證實，那段期間也是會同樣因為預期心理讓消費者更願意砸錢只為追到絕版品。

但是最近市場的情況有點不同了，那些只是想要靠手錶停產前後狠賺一波的投機客，在2022年似乎正撞上了一堵高牆！因為資料顯示今年有多數自從3月底日內瓦鐘錶與奇蹟（W&W）錶展後確定停產的勞力士手錶，它們的二級市場價格都持續在下探中。

2022年停產的3款勞力士手錶：Rolex Air-King（左）、Rolex Oyster Perpetual綠松石面（中）、Rolex Deepsea（右）（世界腕錶官網）

以前兩年火熱的Oyster Perpetual為例，此系列中的彩色漆面錶殼特別受到錶迷喜愛，導致手錶的行情居高不下，其中有幾款的價格據說還喊到定價的8倍。到了2022年W&W錶展前開始有傳言說勞力士會下架部分尺寸與彩色漆面的顏色後，OP系列的價格一度又再往上衝高了一個檔次。根據高級錶電商平台CHRONEXT的資料，41mm OP綠松石面（TIFFANY藍面）在國外的定價為5,700歐羅（折合約港幣 45,200），而在2022年初的行情大概是32,500歐羅（折合約港幣 257,700），發展到3月底W&W時，這款錶的價格飆到48,000歐羅（折合約港幣 380,610），等於兩個月之間手錶行情就提升了50%。同樣是綠松石面的OP，36mm款式在2022年第一季頭和尾的行情分別是22,000歐羅（折合約港幣 174,450）和45,000歐羅（折合約港幣 356,825），漲幅甚至還比41mm更驚人。

像OP或者勞力士其他熱門錶系列之所以可以在3月底W&W登場時價格突破極限，正是錶展前的八卦傳聞開始被證實的關鍵時間點，而一旦消息確定後，就像灰姑娘聽到12點的鐘聲響起般，表示先前的美夢也正開始崩解。

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同樣是CHRONEXT的資料指出，41mm OP綠松石面目前價格回跌到36,000歐羅（折合約港幣 285,460），等於從2022年3月底至6月期間身價下跌了25%左右；另一方面，36mm的OP綠松石面在今年第一季時意氣風發，但是目前的行情已經跌到剩23,500歐羅（折合約港幣 186,340），等於三個月內價格下跌48%之多。

除了Oyster Perpetual系列外，同樣在錶展前傳說會停產的Sea-Dweller系列價格曾經從20,000歐羅小漲至21,500歐羅（折合約港幣 170,480），但是錶展後市場發現新款的調整都是一些細節，所以舊款的價格跟著滑落到目前的18,500歐羅（折合約港幣 146,690）；類似的例子也發生在Air-King系列上，它是勞力士2022年將改款的傳聞中傳得最沸沸揚揚的一款，雖然後來證實了手錶真的進行世代交替，但可能也和新款新鮮感不夠有關，導致舊款的二級市場價格從錶展前巔峰的15,800歐羅（折合約港幣 125,285），一路往下掉到目前12,500歐羅（折合約港幣 99,120）的水準。

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看起來停產這張王牌在2022年的確有點失效，幾個已經不再生產的型號即使身價一度衝高，但是價格升得快也跌得重，畢竟市場在權衡「想要」慾望與產品的「實際價值」間還是會有一把無形的尺，這尺不可能無限上綱，總是會有一定的上限存在，一旦超過市場能接受的上限太多，價格跟著滑落也只是一種自然情況罷了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022年停產勞力士熱門錶風光不在 二級市場價格最高跌落約50%】