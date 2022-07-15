Rolex GMT-Master II五珠帶手錶行情　連跌數月仍穩站逾18%溢價率

勞力士2021年出人意料地重新推出採用三板帶的鋼殼GMT-Master II，這下讓2018至2019年間相繼登場的五珠帶鋼殼GMT-Master II顯得小小尷尬，因為兩款錶在剛登場時都因為換上比較不符合系列傳統形象的五珠帶而被錶迷詬病了一番；雖說隨著時間推移，五珠帶GMT-Master II的接受度也是愈來愈廣，從它們依舊居高不下的市場行情可見一斑，但是自從三板帶回歸後很自然也吸走了部分潛在買家的關注，使得兩種不同鍊帶款式間產生微妙的競爭關係。在三板帶與五珠帶（它們的型號都是126710BLNR或126710BLRO）鋼殼GMT-Master II並行一年多以後，比較早上市的五珠帶版本目前身價表現如何，讓我們一起看下去。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts追蹤了兩款五珠帶鋼殼GMT-Master II過去一年來的二級市場價格走勢發現，勞力士較晚推出的三板帶雖然讓市場選擇變多，但是鋼殼GMT-Master II整體的市場需求還是高於供應量，因此不管是五珠帶還是三板帶的行情並沒有因為排擠效應而互相傷害，像五珠帶款式邁入2022年前三個月價格都還飆得又高又快，126710BLRO最高曾漲到3萬1千多美金（折合約港幣24萬多）、而126710BLNR也曾突破2萬4千美金（折合約港幣18萬多）的高峰。

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但是就跟其他熱門錶一樣，五珠帶鋼殼GMT-Master II從2022年4月後價格開始走下坡，其中百事圈降幅比較明顯，藍黑圈則是穩定緩慢地下降，在行情連續下降3個月之後，現在126710BLRO普遍後情約2萬6千多美金（折合約港幣20萬）、藍黑圈則是稍跌至2萬3千多美金（折合約港幣18萬）。

連續三個月「跌跌不休」對於手錶行情似乎很傷，可是別忘了鋼殼GMT-Master II在2022年第一季飆升得很快，就算把前三個月的降價期也算進去，這兩款錶在過去一年內的行情還是有著亮眼的發展。若拿2021年7月和2022年7月這一年前後五珠帶126710BLNR和126710BLRO的行情對照，會發現前者價格竟又提高了21%，而後者也不遑多讓漲了18%，可見近期手錶市場熱度退燒對於熱門錶的行情影響還是有限，因為它們的溢價率依舊高，離想買就買得到的境界也還差很遠。

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最後讓人感到有意思的是，原本百事圈的行情普遍都高於藍黑圈，這點在2022年3月的熱門錶價格高峰期變得更明顯，但在接下來三個月兩款錶的行情紛紛往下墜後，由於百事圈跌幅較大，反而無意間拉近了兩款錶的價格距離，看起來市場認為126710BLNR的價格還是相對合理，因此即使最近行情走下坡，影響程度也會比較輕微。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不受價格下滑影響 五珠帶GMT-Master II近年行情再創新高】