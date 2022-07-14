OMEGA｜阿波羅登月50週年限量手錶行情上漲　設計特別收藏價值高

在OMEGA 歐米茄超霸系列中，登月錶被認為是最有名且經典的作品，畢竟打著曾經跟隨太空人降臨月球的精良手錶品質，加上這系列手錶自從推出以來造型設計變化沒有特別大，一路延續至今成為品牌最受市場歡迎的王牌之一。不過同樣是王牌，每個品牌的市場人氣還是有落差，像是跟勞力士比起來， OMEGA的手錶價格就相對合理，沒有被炒高到一錶難求或是溢價率破表的程度，但凡事總有例外，在登月錶家族中也有像是史努比登月錶這種人人搶著要的爆款，而除了史努比登月錶之外，最近一年來還有一款登月錶的行情快速起飛引起了我們的注意。

還記得2019年是阿波羅11號登陸月球的50週年紀念，因此當時 OMEGA 也推出了幾款特別版手錶以資紀念，其中有款Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition採用不鏽鋼材質搭配18K Moonshine金錶圈，定價約HKD80,100，是入手門檻相對親切的一款阿波羅11號登月50週年紀念錶。這款錶大致延續了登月錶的設計特徵，但也延伸出幾個設計亮點，包括11點鐘的時標單獨採用阿拉伯數字的「11」（其他方位的時標都是矩形），且面盤9點方向的小錶盤還加上經典的太空人 Buzz Aldrin 步下登月艇的圖案突顯紀念主旨，甚至實底蓋也加上同樣深植人心的月面腳印，外圈的金字則是 Neil Armstrong⁠ 經典名句：「個人一小步，人類一大步」，加上這款錶又是搭載1861機芯的強化版——3861機芯（通過大師天文台認證的版本），諸多細節亮點與規格進化，讓這款錶雖然定價高於一般登月錶一籌，但是收藏價值同樣也更高（錶款可還是限量發行身份，雖然6969只有點多就是了）。

OMEGA Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition登月紀念錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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但如同 OMEGA 多數手錶一樣，這款Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition在推出的這幾年來定價調整的幅度幾乎都沒動，而它在二級市場的價格則是略高於定價一些，大概差不多是9萬多港幣的水準，這樣的情況到了2021年9月後有比較明顯的變化，因為從那時候開始，手錶的行情就一路飛漲，根據外媒Watchcharts對於這款錶的觀察，發現它在過去一年內的價格漲幅高達22%之多，近來手錶的身價普遍有著約14,500美金的水準（折合約港幣11萬多）。

同場加映：OMEGA 3款絕版超霸手錶今年行情高漲 其中1隻升67%身價翻超過3倍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不鏽鋼加Moonshine金的Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited的二級市場價格在2022年4月一度也出現過短暫下跌，但很快在5月後又衝高一波，到了6月又是跌一下馬上反彈，這和現在許多熱門錶從3月以後就開始緩步下滑的情況有所差別，看起來這款阿波羅11號50週年紀念的超霸登月錶比較不受高級手錶市場大環境低迷的影響，反而有點倒吃甘蔗愈來愈搶手的趨勢，所幸它的溢價率目前還算是可以接受，如果真的要從登月錶家族中挑一款不敗的款式，選擇這款還真的是會愈陳愈香的「對組」。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：這只 OMEGA 超霸登月錶最近行情漲起來“背後有玄機”】