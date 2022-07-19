TUDOR新錶極似Explorer探一？帝舵Ranger復刻手錶儲航力達70小時

TUDOR帝舵為了為紀念英國北格陵蘭考察隊成立70週年，特地復刻再現Ranger（遊俠型）手錶，向英國北格陵蘭考察隊代表的大膽敢為探險精神致敬。

1952年1954年時，英國北格陵蘭考察隊就已經開始佩戴帝舵手錶（Oyster Prince手錶）出征，不過當時的手錶還沒鐫刻上「Ranger」的字樣，直到稍晚品牌創作出Ranger錶款，才以1950年代考察隊員戴過的手錶為基礎，正式用Range套用在一個手錶系列上。不過帝舵歷史以Ranger稱呼手錶的歷史其實更久，在品牌創立三年後的1929年，品牌創辦人Hans Wilsdorf就已經註冊了「Ranger」這個名稱，但是當時帝舵不是拿它來替手錶命名，而只是作為旗下具備探險風格手錶的通稱。

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今日我們所熟知的Ranger及其造型風格直至1960年代才逐漸成型，手錶的經典設計元素包括，面盤上的3、6、9及12點時標特別以阿拉伯數字顯示、指針採用獨特設計， 並塗有夜光物料。由於勞力士在早幾年已經先開發出Explorer，因此身為兄弟牌的帝舵，在設計時似乎有意無意也有把Explorer的元素融入手錶中。

Ranger自從獨立成系列以後陸續衍生出多種樣式，包括有日期、無日期、手上鍊或自動上鍊，甚至造型也經過各時期不斷調整，例如1973年出品的Ranger II改用一體式鍊帶，同時錶圈也加上了坑紋裝飾，與原本的作品風格有明顯變化。

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2022年重出江湖的Ranger是以1960年代的作品為藍本，因此可見面盤四方位的阿拉伯數字時標、Ranger式指針以及夜光物料，錶款直徑為39mm，這是目前帝舵很受歡迎的尺寸，佩戴在手上顯得大小適中。手錶的錶殼及錶帶均經磨砂處理，而錶圈內緣等處又改用拋光處理，突顯出錶殼的優雅線條。霧黑色粒紋面盤搭配米色時標形成鮮明對比。指針設計具有Ranger獨創美學風格，其中秒針尖端塗上酒紅色屬於新時代的特色。

Ranger系列搭載MT5402自動機芯，內部採用矽游絲零件，確保手錶可以達到比瑞士天文台認證標準更優的走時準度，錶款的每日誤差控制在-2～+4秒間，硬是比COSC的標準要再更上層樓。除了走時精準度，帝舵自製機芯的動力儲存達70小時也是很實用的設定，佩戴者就算週休兩天沒有戴錶，隔週一要上班時拿起手錶也不需要重新上鍊，可以直接戴了就出門，繼續靠自動上鍊補充動能，不僅機能性佳，實用性也不在話下。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：還以為貝克漢也戴Explorer探一!? 原來是帝舵復古Ranger系列登場】