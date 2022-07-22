Rolex Daytona綠面陶瓷改裝手錶登場 Biscay Green配色索價47萬+
/ 2022.07.22
AET REMOULD的Daytona 「Biscay Green」陶瓷錶分別衍生出黑陶瓷殼與白陶瓷殼兩款，營造出有別於金屬錶殼那種晶瑩剔透的美感，包括錶殼、錶圈與鍊帶都用陶瓷製成，也不論白或黑色陶瓷，搭配Biscay Green綠色都很搭——白色呈現出溫潤如玉的質感，黑色則是散發鮮明對比，強化手錶的視覺震撼力。
一覽由 Rolex Daytona 改裝成的 Biscay Green 陶瓷手錶簡介及價格。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
要將Daytona全身換上陶瓷殼本身就不是件容易的事，因為陶瓷材質相對堅硬，要加工成形需經過數道精密嚴謹的工序，而且還要經過數次打磨後才會展現出我們最終看到的亮面感，尤其這款錶是連鍊帶都適用陶瓷材質製作，這種設計雖非錶壇首見，但是目前採用陶瓷鍊帶的作品還是相對少數，由此突顯了手錶的珍貴收藏意義。
至於Biscay Green綠色分別點綴在手錶錶圈的刻度與面盤上，包括三枚小錶盤也清一色都是與面盤同樣的Biscay Green，搭配白色計時秒針與白色的夜光物料，整體給人一種清新、自然、舒適與涼爽的感覺，因此即使小錶盤裡面沒有再採用其他修飾工藝妝點，僅透過銀色調的刻度環與面盤區隔，但是手錶依舊富有強烈的視覺印象，讓人一見傾心。
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Daytona 「Biscay Green」陶瓷錶讓我們想起AET REMOULD先前也曾推出過的「阿布達比」限量版，那款錶也是採用白色陶瓷殼搭鍊帶，面盤點綴Yas Marina Blue（類似TIFFANY藍），兩款錶有點似曾相似的感覺，主要差別在於Biscay Green的面盤顏色更偏綠一些，同時它除了白色陶瓷版本，也還同步出現黑色陶瓷版本。
通常AET REMOULD的改裝錶數量都很有限，這次的Daytona 「Biscay Green」陶瓷錶也不例外，兩種顏色陶瓷版本各限量18枚，要價59,600歐羅（折合港幣約47.4萬），依舊是相對高檔的價格水準，不過看在手錶的高顏值與稀有性，許多收藏家看到這款錶後想必早已磨刀霍霍準備好要搶錶了。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：配色靈感來自西班牙比斯開灣綠色的“夏日風「勞力士Daytona陶瓷錶】