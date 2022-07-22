Rolex Daytona綠面陶瓷改裝手錶登場　Biscay Green配色索價47萬+

德國手錶改裝品牌AET REMOULD因應夏天到來，推出以勞力士Daytona為基礎的新作「Biscay Green」陶瓷錶，顧名思義手錶面盤換上了西班牙北岸比斯開灣水域深植人心的獨特綠色調，這種顏色讓人聯想起夏日、海灘和樹林，彷彿置身在比斯開灣準備享受假期般讓人看得心情大好。

AET REMOULD的Daytona 「Biscay Green」陶瓷錶分別衍生出黑陶瓷殼與白陶瓷殼兩款，營造出有別於金屬錶殼那種晶瑩剔透的美感，包括錶殼、錶圈與鍊帶都用陶瓷製成，也不論白或黑色陶瓷，搭配Biscay Green綠色都很搭——白色呈現出溫潤如玉的質感，黑色則是散發鮮明對比，強化手錶的視覺震撼力。

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要將Daytona全身換上陶瓷殼本身就不是件容易的事，因為陶瓷材質相對堅硬，要加工成形需經過數道精密嚴謹的工序，而且還要經過數次打磨後才會展現出我們最終看到的亮面感，尤其這款錶是連鍊帶都適用陶瓷材質製作，這種設計雖非錶壇首見，但是目前採用陶瓷鍊帶的作品還是相對少數，由此突顯了手錶的珍貴收藏意義。

至於Biscay Green綠色分別點綴在手錶錶圈的刻度與面盤上，包括三枚小錶盤也清一色都是與面盤同樣的Biscay Green，搭配白色計時秒針與白色的夜光物料，整體給人一種清新、自然、舒適與涼爽的感覺，因此即使小錶盤裡面沒有再採用其他修飾工藝妝點，僅透過銀色調的刻度環與面盤區隔，但是手錶依舊富有強烈的視覺印象，讓人一見傾心。

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Daytona 「Biscay Green」陶瓷錶讓我們想起AET REMOULD先前也曾推出過的「阿布達比」限量版，那款錶也是採用白色陶瓷殼搭鍊帶，面盤點綴Yas Marina Blue（類似TIFFANY藍），兩款錶有點似曾相似的感覺，主要差別在於Biscay Green的面盤顏色更偏綠一些，同時它除了白色陶瓷版本，也還同步出現黑色陶瓷版本。

通常AET REMOULD的改裝錶數量都很有限，這次的Daytona 「Biscay Green」陶瓷錶也不例外，兩種顏色陶瓷版本各限量18枚，要價59,600歐羅（折合港幣約47.4萬），依舊是相對高檔的價格水準，不過看在手錶的高顏值與稀有性，許多收藏家看到這款錶後想必早已磨刀霍霍準備好要搶錶了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：配色靈感來自西班牙比斯開灣綠色的“夏日風「勞力士Daytona陶瓷錶】