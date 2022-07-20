ROLEX GMT-Master II手錶行情 　比TUDOR Black Bay百事圈跌幅多

ROLEX 勞力士和 TUDOR 帝舵這兩個兄弟品牌曾在2018年很有默契地分別發表GMT-Master II 126710BLRO和 Black Bay GMT 79830兩款錶，它們的共通點在於都採用藍紅雙色錶圈、具備兩地時間功能，包括GMT指針也都是紅色，整體造型看起來真的很有兄弟臉；然而定價 HKD 81,900 的126710BLRO自從問世以後身價就不斷被炒高，讓人有點可望而難以觸及；相反地定價10幾萬台幣且比較沒有超定價情況的Black Bay GMT就顯得親切許多，也因此帝舵這款錶被許多人視為勞力士百事圈的平民版替代方案也是很合理的事。

不過不管是勞力士百事圈還是帝舵百事圈，近期都受到大環境影響而出現行情下滑的跡象，高級手錶市場調查研究機構WatchCharts發現GMT-Master II 126710BLRO在2022年4月時國外報價還有29,500美金，但是三個月過去後的現在，手錶在二級市場的價格已縮水到剩24,700美金（折合約HK $193,900），即使如此，對照一下這款錶的國外定價可是10,750美金（折合約HK $84,390），換句話說，連續幾個月價格下跌的126710BLRO，目前溢價率還是有130%這麼高，依舊是那種會讓荷包大失血的高價。

至於被視為百事圈優質替代方案的Black Bay GMT推出幾年以後，目前熱度倒是沒有像手錶剛發表那陣子這麼搶手，因為這款錶即使在2022年4月市場行情還算高峰的階段，它的價格也只有3,500美金（折合約HK $27,470），說是「只有」是因為Black Bay GMT的國外定價乃是4,175美金（折合約HK $32,770），也就是這款錶的市場行情是處於低於定價的水準。發展到2022年7月，手錶的國外市場報價進一步滑落到3,250美金（折合約HK $25,512），大概是定價再打78折的程度，這讓手錶反而變得愈來愈可親。

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整體來看，126710BLRO過去三個月內行情下跌16%，連原本身價就已經低於定價的Black Bay GMT在過去三個月以來市場報價也持續降了7%。目前勞力士百事圈的二級市場價格約為帝舵百事圈的7倍，兩者的入手門檻也一樣沒有拉近多少，從兩款錶三個月來的價格變化也可以發現之前漲得愈兇的錶，發展到現在的跌幅也會更大。如果只是喜歡百事圈類型的設計與功能、對於手錶品牌並沒有太強烈的堅持，那麼現在選擇Black Bay GMT還真的是今年以來荷包負擔相對較輕鬆的時機。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士GMT-Master II和帝舵Black Bay百事圈最新行情整理分析】