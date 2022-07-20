ROLEX GMT-Master II手錶行情 比TUDOR Black Bay百事圈跌幅多
/ 2022.07.20
不過不管是勞力士百事圈還是帝舵百事圈，近期都受到大環境影響而出現行情下滑的跡象，高級手錶市場調查研究機構WatchCharts發現GMT-Master II 126710BLRO在2022年4月時國外報價還有29,500美金，但是三個月過去後的現在，手錶在二級市場的價格已縮水到剩24,700美金（折合約HK $193,900），即使如此，對照一下這款錶的國外定價可是10,750美金（折合約HK $84,390），換句話說，連續幾個月價格下跌的126710BLRO，目前溢價率還是有130%這麼高，依舊是那種會讓荷包大失血的高價。
至於被視為百事圈優質替代方案的Black Bay GMT推出幾年以後，目前熱度倒是沒有像手錶剛發表那陣子這麼搶手，因為這款錶即使在2022年4月市場行情還算高峰的階段，它的價格也只有3,500美金（折合約HK $27,470），說是「只有」是因為Black Bay GMT的國外定價乃是4,175美金（折合約HK $32,770），也就是這款錶的市場行情是處於低於定價的水準。發展到2022年7月，手錶的國外市場報價進一步滑落到3,250美金（折合約HK $25,512），大概是定價再打78折的程度，這讓手錶反而變得愈來愈可親。
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整體來看，126710BLRO過去三個月內行情下跌16%，連原本身價就已經低於定價的Black Bay GMT在過去三個月以來市場報價也持續降了7%。目前勞力士百事圈的二級市場價格約為帝舵百事圈的7倍，兩者的入手門檻也一樣沒有拉近多少，從兩款錶三個月來的價格變化也可以發現之前漲得愈兇的錶，發展到現在的跌幅也會更大。如果只是喜歡百事圈類型的設計與功能、對於手錶品牌並沒有太強烈的堅持，那麼現在選擇Black Bay GMT還真的是今年以來荷包負擔相對較輕鬆的時機。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士GMT-Master II和帝舵Black Bay百事圈最新行情整理分析】