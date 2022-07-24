AP皇家橡樹手錶面世50週年　經典極罕「貓頭鷹」25572BA炒至45萬

AUDEMARS PIGUET愛彼2022年的重頭戲非Royal Oak皇家橡樹系列邁入50週年莫屬，回想這系列手錶一路走來的歷程絕對是鐘錶史上的一頁傳奇。在它誕生的1972年那時，高級品牌推出不鏽鋼材質且錶徑又將近40mm的運動錶實在是有點匪夷所思的事，而且重點是這款被稱為皇家橡樹的錶，價格也沒比AP的貴金屬手錶便宜到哪去，可想而知Royal Oak剛登場時飽受非議是一定的；不過在此同時，由大師Gérald Genta操刀設計的手錶外觀仍替它塑造出一眼難忘的特色，包括八角造型錶圈、錶圈上的外露螺絲與Tapisserie格紋面盤等，都是皇家橡樹系列迄今不動的重要元素。

後來故事的發展你我都知道了，愛彼堅持打造這款作品的初心，不管怎麼樣就是要在市場上推廣它，沒有因為一開始受到蜂擁而至的批評或質疑就退縮，結果市場證明Gérald Genta的設計具有獨到的審美觀與前瞻風格，皇家橡樹因而崛起成為AP最具代表性的作品，一路長紅至今已經半世紀之久。在過去的50年內，愛彼曾使用過各式各樣的材質、尺寸衍生出生陣容豐富的皇家橡樹系列。其中有一款目前已經停產的作品，至今還是收藏家津津樂道的早期經典款之一，它的型號是25572BA，又被錶迷暱稱為「貓頭鷹」。

目前在愛彼官網架上的皇家橡樹系列功能從簡單到複雜一應俱全，如二針、三針、計時碼錶、萬年曆、陀飛輪等等，但是25572BA並不屬於其中任何類型，因為它是一款具有日期星期顯示的作品。25572這個型號於1980年代誕生，手錶除了時、分顯示外，另外在面盤3點和9點方向設有指針式日期顯示和星期顯示，25572BA則是黃金錶殼搭配米黃色面盤的款式，由於兩枚小錶盤對稱地分佈在面盤兩邊，加上手錶整體的金黃色調，自然讓人聯想起山區常見到的貓頭鷹。這款錶搭載2124/2810自動機芯——以積家900系機芯為基礎，2124/2810機芯內涵38顆紅寶石，動力儲存則有40小時，同時它的自動盤為21K黃金，這點和25572BA外觀的奢華貴氣剛好彼此呼應。

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25572BA的錶徑為36mm，比起初代的皇家橡樹要小一點，手錶配置的黃金鍊帶因此視覺比例上也會更放大一些，AP之所以會在1980年代增添像這種錶徑比較小一點的皇家橡樹可以推測是一種對於市場接受度的折衷妥協方式，就是在維持初始的皇家橡樹規格之餘，另外增添其他錶徑、材質和設計的款式滿足市場的需求。像是25572BA採用黃金材質就更符合當時人們對高級手錶的印象，而手錶具備的日期星期顯示雖然並非很複雜的功能，但是比起現在基本款的二針和三針總是更方便些，加上它的「貓頭鷹」造型實在太好認，如果放到現在應該也有走紅的潛力。

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可惜25572BA的生產週期大概到1990年代中期就結束了，現在想要在二級市場找到這款錶已經不容易，但我們還是在知名二手錶線上交易平台Chrono24找到了僅存的一只皇家橡樹貓頭鷹，手錶來源是一家美國的二手錶店，開價達到57,500美金，換算成港幣也要逾45萬，可見手錶行情還很好，在這個皇家橡樹的里程碑年份中，如果出門可以戴著25572BA，搞不好還比戴品牌今年推出的50週年紀念款更引人注目。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP皇家橡樹50週年 值得認識經典款25572BA「貓頭鷹」】