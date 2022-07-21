OMEGA｜歐米茄第3代史努比登月錶最新價格走勢　7月已超定價逾2倍

OMEGA 歐米茄超霸系列目前最熱門的款式大概就是史努比登月錶了，品牌最近一次發表史努比登月錶乃是2020年的事，當年歐米茄是為了要慶祝阿波羅13號任務屆滿50週年而創作出20年內第三代的史努比登月錶。由於在第三代問世前，早五年發表的上一代作品已經在市場上引起搶錶大戰，導致手錶的行情扶搖直上，因此第三代歐米茄不採限量發行卻反而再度助長了手錶的市場人氣，令手錶自從一上市以來就創造出令人吃驚的超定價行情。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts發現第三代史努比登月錶最近一個月內的行情變化有點劇烈。先把時間稍微拉回到2021年7月，其實這款錶在過去一年內在二級市場的價格算是成長得快又驚人。第三代史努比登月錶（310.32.42.50.02.001）國外定價為9,600美金（折合約HK $75,350），但是發展到2021年7月時，手錶行情已經漲到28,000多美金（折合約HK $219,770）的水準了。

然後自從手錶上市滿一年、約在2021年10月左右，這款錶的身價開始直線攀升，在2021年尾至2022年初都一度穩定中帶點起伏並且達到接近32,000美金（折合約HK $251,170）的行情巔峰，後來到了2022年2月後，第三代史努比登月錶的價格逐漸往下降到跌破31,000美金（折合約HK $243,320）；不過比較特別的是，很多熱門錶都是從2022年3月後開始跌價，第三代史努比登月錶則是2月至3月已經先跌過一波，到了3月後卻再度漲上去，期間雖然無法再衝高到接近32,000美金的水準，但還是守住31,000美金這條線長達兩個多月。

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結果到了2022年6月之後，第三代史努比登月錶再度出現比較明顯的跌價情況，中間雖然一度反彈回逼近31,000美金大關，可是在6月底～7月初短短幾天之間又出現很劇烈的價格震盪，直線崩落到剩下目前約29,100美金（折合約HK $228,410）的境界，等於是倒回到2021年10月左右的行情。

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第三代史努比登月錶在2022年的價格高峰曾經快達到32,000美金，目前卻又跌回29,000美金出頭的今年新低點，一來一往差了將近3,000美金（折合約HK $23,550）！這讓手錶的行情水準顯得充滿不確性，前半年的漂亮價格看起來猶如一場美夢，但事實上就算手錶近期價格跌得比較劇烈，但如果拿當前的價格與定價相比，溢價率還是在200%以上，從這數字也反映出手錶的搶手程度和近期價格快速下滑似乎沒有存在什麼直接關係。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄超霸三代史努比登月錶2022行情變化劇烈 最新市場動態解析】