意大利鋼門GiGi勞力士Datejust鏤空改裝錶極吸睛　命名：孤獨時光

曾被譽為世界第一守門員的意大利足壇巨星 Gianluigi Buffon 年屆44歲至今還在球場上奮鬥，目前效力意乙球隊帕爾馬的他還在擔任隊長一職，可見他的球場影響力依舊。Buffon 職業生涯長達27年並且還在延續中，如此高的耐戰力令人嘖嘖稱奇，也讓人對他持續鍛鍊的自律精神感到佩服不已。最近Gianluigi Buffon有件值得開心的事，那就是他委託瑞士改裝錶品牌 Artisans de Genève 改裝的手錶終於完成了！手錶被命名為 GiGi x Heure Solitaire，前者是 Gianluigi Buffon 的暱稱，後者則是法語「孤獨時光」，聽起來滿有詩意的名字，這到底是一款什麼樣的錶呢？

Gianluigi Buffon原本擁有的錶是一款勞力士Datejust 126300搭配五珠帶的款式，他和Artisans de Genève在討論手錶改裝的主題時有過一段深入的討論⋯⋯雙方都同意每個人的一生都在與時間奮鬥，在足球場上，守門員是一個很特殊的位置，因為他雖然是隊上的一份子，但是在己方球隊在進攻過程中，守門員往往必須孤獨地駐守在自家的球門前等待下個回合敵方的進攻時間；如同守門員一樣，製錶師在專注於他們的工作時也會有一段長時間的獨立作業期，所以Artisans de Genève和Gianluigi Buffon決定要在Datejust 126300的改裝作品中呈現孤獨的意境，並傳達獨樹一幟的個性。

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為了要詮釋孤獨感，Artisans de Genèv想到可以用早期德國鐘錶開創的單指針設計，單針錶與常見的三針錶差異並不大，只是指針較長，並且修改了分鐘刻度，因此單針錶的判讀方式和我們習慣的模式稍微有點不同：面盤上的時標度同樣是12大格，至於外圍的刻度環最小格的刻度是5分鐘，中格則為一刻鐘（3小格），因此手錶最小單位為5分鐘而非一般時計的1分鐘；面盤上的指針繞一圈需要12小時，每小時指針則會推進12小格。

GiGi x Heure Solitaire的改裝錶融入對於Gianluigi Buffon而言很重要的兩種顏色，包括藍色和紅色，其中藍色代表Buffon在球場上獲得的無數次勝利，紅色則是代表他超長球員生涯中所克服的各種阻礙與挑戰。不過整體而言手錶由於採用開面設計露出大片的機械結構，所以以上兩種顏色分佈的範圍相對有限，多數還是以金屬本身的銀白色調為主。至於塑造出錶款特色的亮點則有三大部分，分別是：

1. 指針

錶款採用單指針設計，Artisans de Genève替其重新打造了一枚風格較為古典的指針，並將指針進行燒藍處理、手工修飾，指針的前端刻意塗上紅色，讓整枚指針呈現出Gianluigi Buffon最愛的兩種顏色，看起來特別又醒目。

2. 面盤

改裝錶品牌為了呼應手錶的單指針設計而首次採用雙材質面盤，包括外緣的金屬刻度環以及內側的藍寶石盤，同時藍寶石盤上還鑲有金質立體阿拉伯數字時標，其中2～9點前面額外多加一個「0」的設計很有特色。藍寶石面盤可以讓底下的機芯構造被看得清楚，例如12點～1點方向的發條盒就很引人注目。

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3. 錶圈

第一眼看到錶圈會讓人想起百達翡麗這兩年來復興的巴黎釘紋錶圈設計（如6119、5057G等作品），改裝錶品牌在不鏽鋼錶圈的表面用手工加上巴黎釘紋，細緻、規律並紮實的風格除了強化手錶的獨特性，也帶有向Gianluigi Buffon球場上豐功偉績致敬的用意。

在這款改裝錶作品中，Artisans de Genève也獻出了改造3235機芯的處女秀，他們花了很長時間重新雕琢零件，包括噴砂斜面夾板、拋光擺輪橋板、鏤空部分零件如自動盤等，在透明底蓋下可以發現機芯彷彿脫胎換股一般，具有更上層樓觀賞性。順帶一提，改裝錶品牌連錶殼側邊的線條都特別加上如PP 5227那種凹陷層次，看起來更精緻有型。

Gianluigi Buffon拿到自己的改裝錶後驚為天人並興奮說道：「時間從不會停止前進。有時我們希望它過得快一點；也有時候我們會希望時間可以靜止不動並捕捉它。時間遵循一貫的路線，總是朝著同一個方向。也有人說，時間自然會讓我們找到事情的答案，我覺得這句話很有道理。我的手錶改裝完成後就像我想像的那樣：獨特且富有辨識度，甚至帶點孤獨感⋯⋯而這也就是我的最佳寫照。」

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「二大錶王合體」結合PP招牌元素的鏤空勞力士Datejust】