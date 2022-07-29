OMEGA綠面金殼登月手錶成Rolex Daytona最強對手　淡金色更顯高雅

OMEGA 歐米茄超霸系列著名款式Moonwatch登月錶2021年甫換上品牌前幾年打造的3861機芯完成世代交替，透過新機芯與手錶外部的新細節，讓登月錶這個一代經典深度進化成更符合現代所需的產品。

該年OMEGA一口氣推出了不鏽鋼、Sedna™金和Canopus Gold™金等3種材質款式，且不同錶殼間又還有錶帶以及鏡面材質的個別差異，從而衍生出豐富的家族成員。本以為OMEGA同步發表這麼多款登月錶，應該足以讓市場陷入選擇困難症好一陣子了，沒想到品牌2022年依舊保持滿滿的創作能量，進一步開發出採用Moonshine™金材質的最新登月錶，瞬間讓登月錶家族變得超級熱鬧，跳脫過往是以不鏽鋼為主的刻板印象。

新款Moonshine™金登月錶分別有黃金面與綠面兩種版本，其中後者搭上近年的熱門色主題，且黃金色的錶殼搭配綠面又隱隱讓人想起錶壇中另一款強勢錶款，也難怪這只新的登月錶先前一發表就廣受關注，成為2022年眾多金錶新品中最耀眼的明星之一。

2022年超霸系列新款Moonshine™金登月錶一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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評點一：OMEGA獨門改良版黃金材質

OMEGA先前曾在阿波羅11號50週年時推出過啟用Moonshine™金的登月錶，睽違三年品牌再度將這種獨家的貴金屬材質應用在非限量的登月錶上，讓更多喜歡金黃光澤登月錶的收藏家能擁有豐富的選擇性。廣義來說，Moonshine™金可以被歸在傳統的黃金材質，就像Sedna™金類似玫瑰金、Canopus Gold™金類似白金，不過這些OMEGA獨門的合金畢竟成份經過精心調整，不只是名稱很特別，它們本身的特性也會與傳統貴金屬不太一樣，例如Moonshine™金就比黃金的色調要淡一些，也比較不會因為佩戴時間拉長而顯得光澤黯淡。而2022年綠面的Moonshine™金登月錶還多了個特色在於OMEGA將錶圈換成了陶瓷材質，這點與前一年推出的新版登月錶慣用鋁圈設計有別，屬於一種產品內涵的深度進化。

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評點二：用色愈來愈大膽的登月錶

過往提到登月錶我們第一時間想到的就是黑色面盤，然而時代在變，手錶的設計也會做出與時俱進的改變，從2021年開始，OMEGA就針對Canopus Gold™金款式將面盤改為白色，到了2022年更上層樓陸續引進包含綠色在內的新色。這可能會引來兩極的評價：傳統派會認為登月錶面盤換了其他顏色就少了點歷史傳承的韻味，但是也有另一派的人則是樂觀其成，看到經典錶款可以出現過往未有的嘗試，有助於吸引更多手錶愛好者的注意，像是新款採用的綠色就是現在當道的一種主流色，而且OMEGA也並非只獨厚登月錶，綜觀品牌2022年各系列新品，像是海馬潛水300米、Speedmaster 57與Aqua Terra等都有綠面新作相繼問世。Moonshine™金登月錶採用的綠色是偏深綠的色調，看起來成穩而高雅，與高調的黃金色澤錶殼搭在一起形成鮮明對比感。而且面盤由於經過太陽放射紋修飾，所以綠色會隨著佩戴者轉動手錶的角度與光線照射而有深淺變化，看起來相當吸引人。

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評點三：經典名機的高抗磁現代版

貴金屬款的登月錶一律採用透明底蓋，如此才能烘托出3861機芯這個重要焦點，不過和阿波羅11號50週年時那款Moonshine™金登月錶有點個別差異的地方在於前作的3861機芯蘊含K金零件，2022年Moonshine™金登月錶搭載的3861機芯則是用一般金屬製作零件。雖然零件材質不同，但是3861機芯本身的規格與特點都不變，其大致承襲1861機芯的優點，不過OMEGA在機芯結構中導入Si14矽晶體游絲等抗磁零件，確保手錶的抗磁能力達到大師天文台認證要求的＞15,000高斯水準，一舉將手錶品質提升到更高的層次，即使手錶的震頻（3Hz）以及動力儲存（50小時）皆屬比較「老派」的風格，但是機芯的抗磁性躍進、加入停秒功能等，都有助於優化手錶的走時精準度，對於會選擇登月錶的玩家而言，Moonshine™金登月錶維持傳統的特色不僅不會顯得過時，反而更是吸引他們入手的原因。

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如果你想入手：

相較於不鏽鋼款登月錶尚算親切的價格（約5萬出頭），貴金屬材質的登月錶價格明顯拉高不只一個檔次，屬於幾十萬規格的豪錶，預算提升到這種價位可以選擇的手錶有很多，但是登月錶有其身為歷史經典的傲人血統，而且手錶的設計經過幾十年演進益發成熟俐落，再加上品牌獨門調配的K金成品以及登月錶過往未曾使用過的身綠色面盤，這些因素都是手錶可以脫穎而出的關鍵，也因此OMEGA才會在兩年內接連推出這麼多款貴金屬登月錶，顯見品牌也很看好層峰市場對這款名作的強烈興趣。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點與勞力士Daytona有得拼的OMEGA綠金超霸登月錶】