獨立製錶師ROMAGO黃金配夜光碳纖玩味新作　漆黑中螢火蟲衝擊視覺

鐘錶的其中一個迷人之處，就是融入不同的物料材質，將嶄新的意念實現出來或挑戰高超的技藝，得到震撼眼球的視覺效果。瑞士高級腕錶ROMAGO向來喜歡挑戰新事物，最近就有一枚最新的馭光者系列將黃金與夜光合而為一，無論日夜皆閃耀動人。

馭光者系列18K黃金夜光塗層自動腕錶RM111-GD（圖片來源：ROMAGO）

ROMAGO是由Mr. Racine創立，他以前是一位別具個人特色的獨立製錶師，ROMAGO品牌的標誌性設計方形八角錶殼將「天圓地方」的概念演繹出來，品牌亦喜於尋求突破，挑戰不同的高端物料應用，例如在2017年推出首款以原枚藍寶石作為錶殼的腕錶，至今已挑戰了七種顏色。品牌認為腕錶除了實用功能之外，更可以兼顧視覺效果與娛樂性。

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近日在中環東方表行舉行新品發布，展示了一枚最新的馭光者系列18K黃金夜光塗層自動腕錶RM111-GD，是自去年推出首枚夜光碳纖腕錶後的後繼作品，是次更挑戰在碳纖維錶殼內混合18K黃金及夜光物料，概念來自太陽神阿波羅，在漆黑的環境中帶來光明，於日間捕捉光線，塗層將於黑暗中透露出黃金色調。

馭光者系列18K黃金夜光塗層自動腕錶RM111-GD（圖片來源：ROMAGO）

這枚46.5mm碳纖維方形腕錶搭載瑞士製的自動上鏈鏤空機芯，具有50米防水深度，腕錶配備前置式超大型擺陀，設計大膽而創新。除了錶殼內混合18K黃金及夜光物料，指針、時標、擺陀與品牌標誌亦塗上了夜光塗層，在黑暗中清晰可見，密封底蓋鐫刻了限量編號，錶圈裝飾螺絲並飾以三叉戟圖案雕刻，整體風格型格迷人，別具個性。是次新作僅限量100枚，定價為43,800港元。