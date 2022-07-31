5類錶帶材質優點、缺點懶人包　金屬、橡膠、陶瓷 、皮革特點介紹

買錶的時候你會特別留意錶帶嗎？人家都說頭髮是外表的第二張臉，那我想錶帶應該也是手錶的第二張臉吧！除了面盤設計以及功能之外，錶帶也是不可或缺的配角之一，無論是顏色、紋路、設計或是整體協調性，都會影響整枚手錶的美觀程度；當然除了美觀之外，以實用性質來說，身為接觸人體最多面積的部分，錶帶材質也很重要！是許多人判斷佩戴舒適度的標準，也會直接影響到佩戴頻率，對吧？

市面上的錶帶材質非常多元化，除了常見的金屬材質、橡膠材質之外，小編還特別整理了一些採用特殊材質製成的錶帶，它們各有什麼優缺點呢？不囉嗦直接往下看吧～

五大錶帶材質優點、缺點一次看，不鏽鋼、鉑金、鈦金屬、青銅誰最耐用？

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1. 金屬錶帶

金屬材質算是非常常見，萬元以上的手錶幾乎都可以看到，而常見的金屬類型大致上有不鏽鋼、貴金屬（像是黃金、鉑金），以及近年來崛起的青銅材質也可見應用於錶帶上。

優點：高價位、壽命長、耐用、可變化樣式多（不同的鏈節方式）、較不受場合限制（休閒、運動場合都合適）

缺點：易產生刮痕、人體對金屬易過敏

推薦程度－★★★★★

不鏽鋼材質──價格親民、抗腐蝕能力強

貴金屬材質：鉑金

數量稀少、用於高價位鐘錶、加工比一般貴金屬更不易（因此更顯昂貴）。

鈦金屬材質

質地堅硬、輕盈、抗酸鹼腐蝕。

青銅材質

會隨著時間氧化而變化外觀，適度氧化具懷舊風格，而過度氧化會產生銅綠，玩賞性質高。

2. 橡膠、人造纖維錶帶

運動休閒風必備！在運動的時候常常會需要使用到大幅的手部動作，因此輕盈、柔軟性佳的橡膠錶帶常搭配於潛水等運動錶上。另一種推薦的為透氣的NATO人造纖維錶帶，這邊的NATO指的是一種源自英國軍方70年代左右設計的軍用錶帶穿法，常見的人造纖維有尼龍材質、聚酯纖維等等，優點主要為輕盈、簡單實用，且價格比起金屬、陶瓷類的錶帶材質更顯親民一些，在設計上也可以變出許多花樣，對於喜歡變花樣的愛美族群也是一大吸引之處。

優點

橡膠：柔軟度、彈性佳、易保養清理、防水

人造纖維：耐用、輕盈、不易過敏、圖案變化樣式多、防水

缺點

橡膠：淺色系有可能會不耐髒、易悶不透氣

人造纖維：有些容易起毛

推薦程度－★★★

橡膠材質

人造纖維材質

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3. 陶瓷錶帶

一般常見光滑有質感的陶瓷錶帶主要成分是氧化鋯，需經高溫燒製定型，並透過先進的加工方法進而製作成精美的錶殼、錶帶。還有另一種是高科技陶瓷，也是雷達表常使用的材質，是將極細密的氧化鋯或碳化鈦粉末以高壓注入模內，最後經過一系列的轉化處理而成。

優點：耐磨抗刮、親膚性佳、不易變色、防水、光滑有質感、比金屬鍊帶輕

缺點：摔到可能碎裂

推薦程度－★★★★

4. 皮質錶帶

皮錶帶佩帶起來柔軟舒適，不過比起其他材質來說容易磨損、舊化，像是如果碰到水就容易產生龜裂或是異味（流汗應該會特有感）。不過皮革在材質樣式上也能玩出許多花樣，像是不同的動物皮就會有不同的特殊紋路，當然稀有程度、價格也會因而不同。

優點：真皮耐磨耐刮、輕巧舒適透氣、紋理種類變化樣式多

缺點：不防水、容易變質舊化（產生龜裂之類的）、不易保養

推薦程度－★★

鱷魚皮材質

明顯的鱷魚皮紋路，高價位鐘錶常見。

蜥蜴皮材質

紋路立體突顯質感光亮、價格適中。

小牛皮材質

細膩有質感、佩戴舒適、價位適中。

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5. 特殊材質錶帶

上述四項都是一般、較常見的錶帶材質，而近年來許多高級鐘錶品牌也朝向推廣環保之路前進，像是研發塑膠再製等獨特性較高的材料，除了為新款帶來話題之外，也能為環境盡一份心力！

樹皮材質

為取代動物皮革，採用可以持續再生的桉樹纖維（尤加利樹）製作。

海奕施Bark系列桉樹纖維錶帶，外觀上可見清晰的樹皮紋路。

TimberTex紙基材質

TimberTex紙基材質有80%由天然植物纖維組成，纖維素是來自森林管理委員會（FSC）認證的林木，並採用傳統造紙工藝在義大利製造，以天然植物染料上色後最後形成不規則的紋理。

絨毛材質

毛茸茸的樣式材質看上去超級溫暖，造型感、吸睛度都是百分百。

塑膠回收環保再製材質

這款錶帶材質源自於橡膠、PET塑膠材料回收再造織物，是100%由回收塑膠瓶製成，凸顯品牌對海洋、海洋生物保育的關愛。

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】