全球首富Elon Musk戴的是甚麼錶？身為SpaceX創辦人私下卻極慳家

世界首富、特斯拉創辦人Elon Musk先前傳出兩件讓人感到不可思議的事，包括計劃收購Twitter推特（後來放棄交易），以及名下沒有房產，到處去朋友家借住的事等等，尤其後者大大顛覆了我們對有錢人的三觀，因為他除了擁有一架私人飛機——據說是灣流G650ER公務機之外，幾乎沒有其他的奢侈品開銷（雖然說光是要養一架飛機就是一筆鉅額了），讓人對於首富竟過著「樸實無華」的生活非常意外。

不過有時候一個人的個性隨著時間累積是會出現調整和變化的，現在我們幾乎很少看到馬斯克穿戴什麼昂貴的配飾、名錶，但是在馬斯克成為世界首富前，他也還是有著比較世俗化的一面⋯⋯國外媒體Italian Watch Spotter早前在IG上分享了一張照片，看看以下照片，你認得出他是誰嗎？

Datejust 36 16200目前的行情約有6,500歐羅（折合約港幣 $52200），以一款問世超過20年的不鏽鋼基本款而言，保值性令人驚豔。（IG@italianwatchspotter）

其實那就是2004年剛創辦SpaceX不久的Elon Musk本人！當時約30歲出頭的馬斯克還帶著一種嬰兒肥般的年輕朝氣，看起來伙食吃得不錯，而且感覺並沒有特別重視外在打扮。注意到照片中的馬斯克這時手上有戴手錶，Italian Watch Spotter進一步指出那只錶可是勞力士Datejust 36 16200。

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照片具體顯示馬斯克年輕時也是有在追求名錶這件事，不過從他還是很含蓄地選擇勞力士入門款（而且那還是品牌手錶行情還沒被炒得老高的年代），從中多多少少也可以反映出他不是特別重視物質享受層面的個性，因為他在2004年時就算事業才剛起步，但好歹也是一家公司的董事長，想入手比Datejust 36 16200更高檔的手錶應該不是難事，結果他卻選擇了大品牌的不鏽鋼基本款，既沒有複雜功能也沒有貴金屬錶殼或其他珠寶鑲飾。

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只能說年輕的馬斯克雖然也是務實派，但也還是難以完全擺脫擁有名牌的慾望，如果馬斯克當時有將這只錶保留到現在，以手錶目前行情約6,500歐羅（折合約港幣 $52200）的情況看來，他應該是可以享受到產品具有高保值性的滿足感，以他節儉成性的性格想必是會覺得很划算，不知道遠見過人的他在當時是否就已經預見了十幾年後這個品牌可以更上層樓，發展成像現在如日中天的超強聲勢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界首富馬斯克Elon Musk年輕時也是ROLEX勞迷？】