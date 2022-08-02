Rolex 11款人氣手錶最新行情　Daytona、水鬼再跌探二逆市反彈

勞力士的熱門運動錶價格下跌潮還在延續中，直至剛過去的7月，幾款赫赫有名的手錶行情依舊沒有止跌回升的跡象，但是因為今年第一季手錶行情實在衝得又高又快，使得連續四個月來手錶市場價格普遍下滑的影響還是相對有限。

日本媒體Power Watch指出當地市場最熱門的11款勞力士手錶在2022年6月跨入到7月後，僅有Air－King和探二的價格出現小幅成長，其他多數手錶則是下滑或持平，而且他們也觀察到原本紅透半邊天的錶，在最近這波跌價潮中價格下降的幅度也相對高，包括綠水鬼、GMT-Master II百事圈和鋼殼Daytona等，近幾個月來都常出現單月跌幅超過十萬日圓的情況。

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Power Watch特別舉黑面鋼迪為例，它在2022年7月單月價格就下跌了21萬日圓之多（折合約港幣1萬2千4 ）！若把時間回溯到2022年3月初時，這款錶還一度締造史上新高的551萬日圓身價（折合約港幣32萬5千5 ），結果發展到2022年7月中下旬後，這款錶現在在日本市場的行情剩下450萬日圓（折合約港幣26萬5千8 ），等於是不到半年時間行情就縮水超過百萬日圓。

另一款白面鋼迪於2022年3月初時行情更是衝到720萬日圓（折合約港幣42萬5千2 ）的高度，但因為手錶分別在3、4、6、7月等月份平均每月下跌4、50萬日圓（折合約港幣2萬3

至2萬9 ），導致現在手錶的身價掉到約530萬日圓（折合約港幣31萬3千 ），和2022年行情最高點時差了將近200萬日圓，跌價程度比起黑面更猛。

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根據Power Watch指出，業內人士對於這樣的跌價情況並不感到過於憂心，例如有位水貨店員在受訪時便表示，現在如果有機會讓他入手一款鋼迪他還是會想買，他不會擔心目前情況等於手錶價格開始崩盤，反而是跌到一個相對合理的價位會吸引他想入手的慾望，而究竟勞力士熱門錶的價格下跌還會持續多久，這問題暫時還沒有答案，以下先來了解2022年7月日本市場那幾款熱門勞力士手錶的行情走勢如何。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,118,700日圓／實際價格：2,040,000日圓（比2022年6月下跌4萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,177,000日圓／實際價格：2,600,000日圓（比2022年6月下跌27萬日圓）

■DeepSea 126660

定價：1,538,900日圓／實際價格：1,910,000日圓（比2022年6月下跌3萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,609,300日圓／實際價格：4,500,000日圓（比2022年6月下跌21萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,119,100日圓／實際價格：3,480,000日圓（比2022年6月下跌12萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：793,100日圓／實際價格：1,350,000日圓（比2022年6月下跌2萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,049,400日圓／實際價格：2,010,000日圓（比2022年6月上漲10萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：804,100日圓／實際價格：1,140,000日圓（比2022年6月下跌1萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,364,000日圓／實際價格：2,450,000日圓（與2022年6月相同）

■Milgauss 116400GV

定價：1,014,200日圓／實際價格：1,670,000日圓（比2022年6月下跌2萬日圓）

■Air-King 116900

定價：793,100日圓／實際價格：1,460,000日圓（比2022年6月上漲3萬日圓）

在連綠水鬼和鋼迪都跌不少的情況下，Explorer II 226570能上漲10萬日圓顯得彌足珍貴，這點再度突顯探險家系列在日本的人氣不俗，尤其在探一2021年把錶徑改回36mm後市場熱度稍降後，同樣外型修改幅度不大但是內在核心升格、功能更強大的探二又開始受到日本錶迷的青睞，現在行情比定價高出一倍，熱門程度比起過去又有明顯進化。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Daytona、水鬼等熱門款行情急凍 勞力士人氣錶7月最新價格行情曝光】