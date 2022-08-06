PP 百達翡麗金鷹3爆款最新行情　Aquanaut跌逾2成但溢價率仍超1倍

Patek Philippe 百達翡麗運動錶系列如 Nautilus 和 Aquanaut 這幾年行情大好，尤其後者原本屬於品牌較入門定位的作品，結果因為金鷹人氣買氣都超旺，使得收藏家轉而把目標鎖定在 Aquanaut 身上，導致 Aquanaut 的二級市場價格也被炒高起來，目前也是一錶難求的爆款。

高級手錶市場調查研究機構 WatchCharts 最近以 Aquanaut 家族中詢問度較高的5167A、5168G和5164A為例，比較三款手錶從2022年4月至7月的行情變化，發現 Aquanaut 系列如同許多熱門錶一樣，近期的價格也是持續走跌。

PP Aquanaut 系列 5167A、5168G 和 5164A 手錶 7月最新行情變化。【已兌算港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據 WatchCharts 提供的資料，5167A、5168G和5164A在2022年4月時，身價依序都還有79,000、155,000和122,800美金的水準，每款錶的溢價率那時都高到一個不行；但是三個月過去後，目前這三只錶在二級市場上的報價分別是63,200、117,600和97,500美金，光看這些數字會覺得還是依舊難以接近，不過實際上三款錶在三個月來行情下滑達到20%、24%、21%，跌幅其實還不低。

不過只能說高級運動錶之前的行情一下衝得太高太快，就算最近三、四個月一些高知名度的爆款像是 Aquanaut 5167A、5168G和5164A等手錶都出現明顯的價格落差，但如果對照它們的定價（依序是23,100、47,300和40,800美金），會發現前幾個月跌價歸跌價，但是它們目前的溢價率每個都還是超過100%；換句話說，行情縮水2成對 Aquanaut 這些熱門錶的影響還是有限，頂多就是抵銷2022年第一季爆衝的增幅空間而已，像5167A這種應該是百達翡麗最最入門的不鏽鋼手錶，現在都還是要價超過 49萬港幣，這實在和「入門」的定義差很多，所以 Aquanaut 實際上的入手難度與門檻都還是很高。

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如果是你，會想要花快 50萬港幣買一只三針鋼殼運動錶嗎，或是寧願把同樣的預算放在像是 Complications 系列的複雜功能款式呢？觀察現在的手錶市場行情發展，有時真的會讓人有一種價值觀錯亂的感覺。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP爆款Aquanaut本季行情下滑 但溢價率仍超過100%】