MoonSwatch或再掀搶購熱　Swatch CEO：將與高端品牌再推聯名手錶

國外知名鐘錶專欄作家 Timothy Barber 前陣子曾寫過一篇關於 SWATCH 今年爆紅產品——MoonSwatch演進過程的報導，內容是他前往 SWATCH 位於瑞士比爾的總部採訪Swatch集團執行長Nick Hayek，其中 Timothy Barber 曾爆料在 MoonSwatch 誕生前，其實包括 BLANCPAIN 寶珀五十噚或 OMEGA 歐米茄的海馬300米等經典款式都曾被 Swatch 集團列為和 SWATCH 合作的潛在對象，只不過最終它們都沒有成真，反而是歐米茄的超霸登月錶脫穎而出，與SWATCH合力催生出MoonSwatch這款話題和人氣都很高的作品。

從Timothy Barber的報導可以發現SWATCH和他們所研發的生物陶瓷材質充滿著許多創作潛能。外媒《Time+Tide》也曾在MoonSwatch正式上市前夕的新聞發表會上聽過Nick Hayek先生透露「可能還會有類似MoonSwatch這種合作計劃正在進行中⋯⋯」，他進一步表示有其他品牌對這樣「Mix」的創意很感興趣，而且可能會是更高檔的品牌，而一想到Swatch集團的高端品牌，有的媒體也在當場詢問Nick Hayek先生難道會是BREGUET寶璣嗎？結果他斬釘截鐵地表示：「你不會想用生物陶瓷來打造一枚寶璣手錶」，直接否決了這樣天馬行空的想法，但也留給在場人士無盡懸念。

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由於有了MoonSwatch在全球席捲的成功案例，使得SWATCH的生物陶瓷合作案成為鐘錶界一個炙手可熱的聯名題材。生物陶瓷大致而言成分有三分之二是陶瓷、剩下三分之一則是來自從蓖麻植物中提煉的蓖麻油，特色在於比傳統塑料耐用強韌，又比傳統陶瓷材質更耐用不易碎，而且製作成本可以降低，讓人用相對親切的價格買到手錶。所以乍聽Nick Hayek先生提到有其他高檔品牌想和SWATCH合作真的讓人充滿好奇，而如果不是寶璣，那麼Swatch集團還有哪個品牌會和SWATCH合作開發聯名錶呢？一時間實在也沒個頭緒。

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Time+Tide也順便提了一下當初在MoonSwatch上市前夕的發表會上，Swatch集團其實有想過將生物陶瓷手錶的應用範圍延伸，Nick Hayek先生曾表示他們有想過要推行一種客戶服務，類似車主去修車時，店家提供代步車給車主應急的概念，他們想用生物陶瓷製作旗下集團各系列的「代用錶」，例如有超霸登月錶的錶主去修錶，那麼品牌就會先借一只生物陶瓷製的代用登月錶給錶主，讓他在等待手錶維修期間還是可以有手錶戴。

不過Nick Hayek先生也強調這個想法僅止於初步討論，因為集團內部很快就否決了這個提案，他們認為這不是Swatch集團應該投入發展的方向。其實這想法聽起來感覺不錯，但集團或許有更全面的考量，不是身為消費者的我們單方面可以了解的，所以最終我們看到MoonSwatch問世，卻無緣見證Swatch集團旗下品牌推行的代用錶服務。

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Time+Tide對於類似MoonSwatch這樣的合作計畫抱著樂觀其成的態度，就他們的觀察，這種SWATCH x OMEGA雙品牌的聯名策略應該不會是最後一次，畢竟Swatch集團扣掉寶璣之後也還有十幾個品牌，到底未來還會有哪個品牌推出用生物陶瓷做的手錶，或是用其他形式聯名出擊？我們就一起耐心等待答案囉。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Swatch集團執行長：將有其他品牌推出類似MoonSwatch合作案】