PP百達翡麗Nautilus金鷹5711手錶出新色？綠面白陶瓷錶殼限量46隻

德國高級手錶改裝品牌AET REMOULD擅長改造的對象主要包括AP、勞力士和RICHARD MILLE等，最近他們有點罕見發表PATEK PHILIPPE百達翡麗經典系列Nautilus金鷹的改錶作品，而且改錶的動機還有點無厘頭，因為AET REMOULD想藉這款錶慶祝金鷹系列問世46週年。

一般提到慶祝週年大致會以5年、10年為單位，因為這樣的數字相對之下間隔較長，且推進到下次紀念時間的數字也比較好記，所以AET REMOULD會想慶祝金鷹系列46週年的確讓人有一種不按牌理出牌的感覺，畢竟PP自己都沒什麼表示，反倒是這間改裝錶品牌逕行慶祝了。

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這次AET REMOULD推出的金鷹改錶隸屬於「Nature Collection」，顧名思義改裝錶品牌是想要從自然界尋找一些純淨、精緻的色彩，賦予手錶在原廠設計中比較看不到的美妙視覺效果。因此首波現身的金鷹5711改錶便名為「Biscay Green」，品牌擷取西班牙北岸比斯開灣水域的獨特綠色調挹注在手錶面盤上，其實看到這個顏色應該多少會勾起一些印象，因為AET REMOULD曾在2022年稍早便曾創作出以勞力士Daytona為基礎的改錶，手錶名稱也是「Biscay Green」，因此這次的金鷹5711大致沿用上次的設計基調，只不過作品本身的造型、功能都不同，即使外觀材質、色調相近，散發的感覺還是不盡相同。

由於AET REMOULD目前還沒公佈金鷹5711 Biscay Green的詳細規格，不過從外觀看起來並與Daytona Biscay Green做個對照，手錶的錶殼應該是用白色陶瓷製成，且這次改裝錶品牌替其搭配的是白色橡膠錶帶，而不是像Daytona Biscay Green連鍊帶都是陶瓷製，因此金鷹5711 Biscay Green雖然整體也是白色調，但因為錶帶材質不同，戴起來的感受也會和之前那款Daytona有點差別。

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金鷹5711 Biscay Green的面盤如前所說換上了比斯開灣獨有的綠色調，使得系列招牌的面盤水平飾紋呈現出和過往不同的新氣象；除此之外，AET REMOULD並未對面盤進行太多改造，僅在面盤6點方向放上自家Logo而已，即使如此，光是錶殼、面盤顏色的改變（還有個改造在於錶冠頂部的Calatrava圖案也改成AET REMOULD標誌），就足以讓金鷹5711與過去的印象大不同。

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AET REMOULD為了突顯手錶的創作動機，就連限量數都設定在46只，數量非常稀少，而且從品牌IG釋出的預告看來，Biscay Green並非Nature Collection的唯一一款，接下來應該還會有更多顏色的金鷹5711改錶陸續釋出，屆時我們再拭目以待。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：驚見“綠面白陶瓷”PP金鷹5711 創作動機十分奇特】