Rolex Daytona改裝成宮廷風手錶　玫瑰金鏤空機芯如藏艾菲爾鐵塔

法國改裝錶品牌SKELETON CONCEPT近期收到一位客戶委託，希望能把他的勞力士Daytona 116505融入法國首都巴黎的在地印象，藉此向這座舉世聞名的「光之城」致敬。看來錶主應該也是法國在地人，所以才會想將自己對家鄉的記憶挹注到手錶上，讓他不論到哪，只要戴著手錶，就能想起令自己魂牽夢縈的家園。

巴黎是座歷史悠久、充滿人文精神的城市，通常我們提到巴黎就會想到一股時尚、雅緻的風格，不過要怎麼把巴黎的城市風情放入勞力士Daytona裡？這點是SKELETON CONCEPT在改錶前就必須先和錶主討論出明確方向的關鍵，最終錶主提出他希望能以法國總統府——愛麗舍宮（Elysée Palace）替自己改裝後的手錶命名的想法，從這樣概念出發，SKELETON CONCEPT因而有了更為明確的改錶風向。

法國改裝錶品牌將巴黎風情注入Rolex Daytona，鏤空永恒玫瑰金結構的外型更令聯想人想起艾菲爾鐵塔。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這只名為Elysée Concept的改錶作品被定調要能體現巴黎風格，由於手錶本身的永恒玫瑰金材質與艾菲爾鐵塔的原始銅色有異曲同工之感，所以SKELETON CONCEPT並沒有特別針對錶殼、鍊帶的材質進行改造，不過品牌製錶師還是仔細地重新打磨修飾錶殼與鍊帶，使其看起來更有久經歷史淬煉的堅毅感。

SKELETON CONCEPT將Daytona 116505內部的4130機芯進行鏤空處理，並把面盤改為藍寶石水晶材質，這使得鏤空機芯可以直接呈現在錶主眼前，為了突顯機芯的鏤空結構，改裝錶品牌特別將錶圈換成碳纖維材質，不過這和我們印象中傳統的碳纖維材質不同，因為它的表面經過染色、拋光，帶有深藍色的錶圈在光線照射下會反射出迷人光芒，讓人想起巴黎五光十色的夜景。SKELETON CONCEPT於錶圈測速計刻度開頭的”UNITS PER HOUR”字樣填入深橘色塗料，與測速計刻度的白色塗料做出區隔，此外錶冠中間也開了一道凹槽並填入深橘色，成為點綴手錶的隱藏亮點。

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Elysée Concept的時標改成了圓形造型，錶主特別要求要把1～3點時標的夜光物料改成橘色，這裡也可以和錶圈與錶冠上的橘色裝飾呼應，此外改裝錶品牌也保留了小錶盤的永恒玫瑰金外框，並在外緣鑲上藍寶石水晶並印上白色刻度。至於面盤的指針則是保留原廠的永恒玫瑰金零件，不過中央計時大秒針的針尖也塗上了深橘色讓計時過程看起來更清楚。

從手錶外觀到內部機芯的打磨、拋光等修飾，傳達出SKELETON CONCEPT對巴黎風格的詮釋，包括一股優雅與精緻感，而且SKELETON CONCEPT也捨棄了原廠在面盤12點和6點方向設置的多行品牌Logo、系列名稱等字樣，只簡單地於12點方向放上自家品牌Logo與「COSMOGRAPH」字樣，如此一來可以讓人更盡興聚焦於面盤上的鏤空零件，看它們精密的排列組合以及合作無間的運作過程，別具一種療癒人心的力量。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“巴黎風情”勞力士Daytona 金碧輝煌外型讓人想起法國愛麗舍宮】