PP｜百達翡麗4大熱門不鏽鋼手錶行情　停產年曆錶近年價格飆升7成

PATEK PHILIPPE百達翡麗的不鏽鋼手錶以Nautilus和Aquanaut兩大運動錶系列為主，不過品牌旗下也還有一些複雜功能手錶同樣採用不鏽鋼材質，而且它們還是市售款，而非為了特殊活動或場合而設的特別版。由於現在運動錶炙手可熱，帶動不鏽鋼材質成為市場寵兒，尤其是像PP這樣的頂級品牌，鋼殼複雜功能手錶算是一種稀有品種，因此在二級市場上的價格向來很吃香。

外媒Watchanalytics追蹤了市場上幾款百達翡麗的不鏽鋼複雜功能手錶一年內的行情走勢，包括已經停產的5960/1A-010年曆計時碼錶，目前還在線上的5212A-001週曆手錶、4947/1A-001年曆月相錶、5905/1A-001年曆計時碼錶等等。

PP 4隻熱門款手錶最新行情，其中5960/1A-010一年內更增加逾7成。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其中5960/1A-010年曆計時碼錶相當值得關注，它在推出當時是此型號首度採用不鏽鋼材質的處女作，由於已經絕版多時，所以手錶行情從一年前開始都維持在高檔，就連2022年很多熱門錶都顯得起起伏伏之際，5960/1A-010的二級市場價格卻能夠維持上升曲線，果然絕版效應對收藏家很有吸引力。

其他包括5212A-001週曆手錶具有品牌罕見的週曆顯示，不過因為它的正裝錶色彩比較濃，因此行情在四款錶中往往也是排在後段；至於4947/1A-001年曆月相錶是第一只不鏽鋼材質且又是圓形錶殼的Calatrava年曆錶，錶徑38mm配上藍色絲綢面盤有點男女通吃的感覺。四款錶中行情最好的莫過於2021年上市的5905/1A-001年曆計時碼錶，它既有不鏽鋼錶殼、複雜功能，同時還搭配PP這幾年流行使用的綠色面盤，這讓收藏家們對這款運動型的複雜功能手錶趨之若鶩。

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不過5905/1A-001年曆計時碼錶約在2022年3月和5960/1A-010年曆計時碼錶行情走勢呈現死亡交叉，因為在那個時間點過後，後者的行情持續推升，反觀前者的行情則是跌到上市後的低點，目前5905/1A-001年曆計時碼錶國外報價約10萬歐羅（折合約港幣 80萬）多一點，5960/1A-010年曆計時碼則有12萬歐羅（折合約港幣 96萬）的好價格。

發展到2022年下半年，這四款百達翡麗不鏽鋼複雜功能手錶除了5905/1A-001年曆計時碼錶之外，多數款式的二級市場價格都還在上升階段，而如果單單比較過去一年來手錶價格的成長幅度，那麼後來居上的5960/1A-010年曆計時碼肯定表現最亮眼，它的行情在過去一年內增加約71.4%，是PP不鏽鋼複雜功能手錶中最受收藏家追求的大物。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP新爆款！一枚停產年曆錶近年價格成長超過70%】