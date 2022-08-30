盤點LeBron James 10隻頂尖手錶　Rolex、AP、PP x TIFFANY最罕有

即將迎來個人生涯第20個球季的NBA洛杉磯湖人隊巨星勒邦·占士（LeBron James），下季有個重要目標即是鎖定並超越前輩「天鉤」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）保有的聯盟歷史得分王紀錄（38387分），「大帝」只需要在接下來的2022-23球季累積超過1325分，就可望正式建立屬於自己的「勒邦占士障礙」，將聯盟歷史個人生涯總得分紀錄推向更難以突破的境界。

除了在球場上累積的成就驚人、生涯所進帳的薪水豐厚之外，勒邦占士在NBA中也是出了名的愛錶咖，他擁有的名錶收藏在聯盟中名列前茅，即使擁有的手錶數量不見得是最多的球員，但是他每枚錶一秀出來都可以技驚全場，猶如他猛爆的體能與高超的球技般讓人看得嘖嘖稱奇，而且他也是NBA中極少數曾有手錶品牌替他創作個人聯名錶的超級特例。

LeBron James擁有為數眾多的名錶收藏，實力堪稱NBA裡面的Pro級玩家。（點擊放大瀏覽他其中的10隻手錶）▼▼▼

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一如LeBron James在球場上展現的全能球路，他選擇手錶的風格同樣是以多元化著稱，他往往會視場合與當天穿著的服裝精心挑選手錶，在詹皇的手錶收藏中幾乎都是那種入手難度高、價值也非凡的大錶，本篇就要來盤點勒邦占士擁有的十款名錶收藏，每一枚都是令人嚮往的豪錶。（以下排列順序按照品牌及系列英文名稱）

1. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Chronograph LeBron James

2013年當LeBron James還效力於邁阿密熱火隊時，愛彼曾替他量身打造個人聯名錶，手錶採用鈦金屬加上玫瑰金雙材質錶殼，搭配灰色的Méga Tapisserie超大格紋面盤，阿拉伯數字時標則是用玫瑰金一一些貼而成，散發出LeBron James「大帝」的球場帝王尊貴氣勢，手錶正面看起來沒有什麼與LeBron James直接相關的元素，但是錶背透明底蓋卻有印上勒邦占士的簽名字樣，另外在底蓋周圍也刻有LeBron James字樣以及手錶600枚的限量編號。

2. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph

這款為愛彼先前為了慶祝皇家橡樹離岸型25週年所推出的玫瑰金皇家橡樹離岸型陀飛輪計時碼錶，它和傳統的ROO手錶長得不太一樣，面盤結構設計呈現建築的美感，搭配玫瑰金的錶殼和黑色的面盤，流露奢華前衛的氣質。陀飛輪裝置位在九點方向、30分鐘計時盤在三點方向，雙發條盒則是垂直分布在十二點與六點方向，這些零件上的鏤空固定橋板都與面盤外側的固定螺絲有所連結，使得錶殼-面盤-機芯由外而內看起來連成一氣，有助鞏固機芯零件穩定性。

3. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Tourbillion Extra Thin

手錶以玫瑰金製成，並在錶圈鑲上32顆矩形切割寶石，搭配藍色Tapisserie Evolutive格紋面盤以及陀飛輪裝置顯得非常吸睛。這款陀飛輪採用的格紋與我們印象中皇家橡樹系列的Tapisserie格紋不太一樣，愛彼將格紋改成以六點鐘陀飛輪裝置為中心向外放射的構圖，成為系列中搭配陀飛輪工藝的一項招牌特徵。這款錶搭載2924手上鍊機芯，機芯的厚度僅4.46mm，比三針功能的ETA 2824還薄。機芯背面橋板上設有小型動力儲存顯示，儲能約70小時，雖然功能相對複雜，但是動力儲存空間的實用性令人驚豔。

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4. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Concept “Black Panther”

愛彼在2021年破天荒和漫威（Marvel）影業合作打造聯名手錶——皇家橡樹概念系列「Black Panther黑豹」飛行陀飛輪，這款錶打破了我們對品牌手錶的印象，但是和坊間的動漫聯名錶卻又展現出不同的工藝細膩度與質感。手錶的精髓主要呈現在面盤上，6點方向的飛行陀飛輪固然很吸睛，不過愛彼別開生面在面盤裝飾上以白金打造的手繪3D立體黑豹雕刻圖案更是引人注目，面盤邊緣及錶殼中層都會看到紫色刻度環與防水墊圈加上手錶搭配的橡膠錶帶也同為紫色，這部分呼應黑豹的代表顏色，在黑／灰色調為主的面盤與錶殼造型中，紫色調的點綴賦予其更鮮明的主題印象。

5. PATEK PHILIPPE Celestial Grand Complications 6102R

百達翡麗的6102R星空錶一方面表現了手錶精準顯時的精髓，另一方面它也集合了頂尖技術與工藝，是很多人心中的夢幻逸品。錶款面盤由三枚經過金屬電鍍處理的藍寶石水晶玻璃圓盤組成，圓盤相互交疊，各自顯示不同的時間資訊，包括蒼穹圖與銀河、月亮中天時間與月亮角度、月相，橢圓形框內則勾勒出日內瓦的星空景象。旋動分置於2、4點鐘的一對錶冠，分別可為錶款手動上鍊、設置時、分標準時間以及調校月相，擁有這款錶彷彿也把宇宙戴在手上，那種滿足感難以言喻。

6. PATEK PHILIPPE Nautilus 5711/1A-018（PPxTIFFANY金鷹5711）

百達翡麗2021年底推出的大魔王是金鷹5711最後一款作品，而且還是身份特殊的聯名錶，因為PP要慶祝和TIFFANY & Co.合作170週年，因此把鋼殼金鷹5711換上了TIFFANY藍色面盤，並在面盤六點方向加了TIFFANY & Co.的標誌強調聯名主題。不過這款錶僅限量170只，並只在美國限定的幾家TIFFANY專賣店發售，甚至有傳聞TIFFANY早已決定好買主名單，因此若平常和品牌比較沒有交集，就算口袋夠深也是無緣入手這款錶，不過勒邦占士倒是展現了他的收藏實力，成為體壇極少數擁有這款金鷹5711絕響的大收藏家之一。

7. RICHARD MILLE RM11-03 Automatic Flyback Chronograph “Jean Todt”

前國際汽聯主席Jean Todt是F1法拉利王朝的重要推手，他與RICHARD MILLE的關係向來不錯，因此品牌曾在他職業生涯50週年時其打造RM 11-03飛返計時碼錶、RM 050陀飛輪追針計時碼錶以及RM 056陀飛輪追針計時碼錶等三款限量錶，藍色是串起Jean Todt聯名錶的共通元素。勒邦占士擁有的RM 11-03飛返計時碼錶特別之處在於這款採用了藍白石英TPT®材質錶殼，不僅耐用度高，也十分輕盈，外觀獨特的漸層效果搭配RICHARD MILLE設計精巧的機芯相得益彰。

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8. ROLEX Day-Date II

2016年「大帝」從熱火隊再回歸家鄉球隊騎士隊的懷抱，並且率領隊友在不被看好的情況下於冠軍賽逆轉金州勇士隊奪下騎士隊成軍以來的首冠，當時在騎士隊的冠軍遊行上，勒邦占士佩戴的是年代較舊的勞力士Day-Date II，這款有總統錶暱稱的日期星期顯示手錶，戴在在籃球圈有「皇帝」稱號的勒邦占士手上完全不違和，而勒邦占士也和NBA甚至全球的名人一樣，手錶收藏中都要有一款勞力士Day-Date，突顯他們的品味與高別人一大截的財富。

9. ROLEX Datejust Pearlmaster 39mm

這款已經絕版的Pearlmaster 39也擁有勞力士著名的彩色寶石圈設計，手錶的錶圈鑲嵌了48顆橙色漸變至黃色的方形切割藍寶石錶圈，這種看似不經意的三種顏色漸層效果是見識勞力士寶石工藝實力的最佳寫照，手錶面盤的時標以純淨的鑽石裝飾並與勞力士首見的搪金珍珠母幻彩（Goldust Dream）打造的橄欖綠面盤中精妙融合。而低調的放射性紋路在面盤中央亦添加了視覺上的層次觀感，而且它搭載的又是3255自動上鍊機芯，整體性能以及動力儲存空間都獲得提升，不只外觀搶眼，佩戴實用性也不在話下。

10. ROLEX Daytona 116588TBR

Daytona 116588TBR面盤採用香檳色計時盤、黑漆與鑽石相互交織，不經意散發一種虎紋的效果，所以在2022年適逢虎年時，這款錶的討論度也跟著升高。116588TBR於錶圈、面盤鑲上將近300顆的鑽石展現出奢華感，搭配Oysterflex錶帶結合黃金摺疊蠔式保險扣，可以有效防止錶扣意外開啟導致手錶鬆脫。原本116588TBR剛出時的聲勢明顯不如Daytona彩虹圈高，但近年這款錶的市場人氣急起直追，市場行情也愈來愈可觀，勒邦占士早早入手這款錶，現在手錶行情應該已經比他當時購入時又更高了些。

看完這十只錶不難理解LeBron James為何會是NBA聯盟裡的重量級手錶收藏家，因為他專挑一些特別、稀有，甚至帶有聯名性質的頂級款式，其中多數是現代手錶，偶爾也會有一些古董錶展現他對手錶的研究，不過本篇列舉的十只錶應該只是他收藏中的一部分，勒邦占士一定還會持續增添他的手錶收藏可看性，下回他又戴了什麼驚世大錶，我們再幫大家追蹤報導。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點NBA洛杉磯湖人隊巨星勒邦占士LeBron James十只頂尖名錶】