TAG Heuer聯乘保時捷別注智能腕錶　功能升級為車主送上窩心設計

腕錶向來與速度和時間密不可分，智能腕錶與運動早已完美契合，怎料與跑車也能一樣無縫結合。其實早前瑞士高級腕錶品牌TAG Heuer已與德國名廠保時捷合作推出Carrera限量版計時腕錶，今年再下一城，推出TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶保時捷特別版，除了設計上繼承自保時捷Taycan車系的冰藍色調，更加入了專為車主而設的操控功能，讓愛車一切資訊都盡顯在錶面上。

TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

保時捷的經典電動跑車Taycan強調先進技術，設計上也突顯出飛躍科技感，將其設計元素放在TAG Heuer的智能腕錶上更是不謀而合，錶面圖案設計以電路板和跑車賽道為靈感以營造生動的科技感，配備的複雜功能包括顯示保時捷兼容性車型的資訊、汽車電池百分比、總哩數、續航力、瀏覽各個應用程式、快速調節操控車輛的冷暖空調以及其他計量功能如心跳率的讀數等。

對於車迷來說最吸引之處無非是呼應了保時捷藍色Taycan的特色細節，錶款直徑45mm配黑色鈦金屬大錶殼，表面作噴砂處理，飾有跑車車身冰藍金屬色調，黑色拋光陶瓷錶圈參照跑車的車速飾以由0至400的專用刻度顯示，可用於顯示汽車功能相關資料。黑色精鋼錶冠以黑色橡膠圍繞，品牌的盾牌標誌以冰藍色塗漆，錶圈下方飾以冰藍色「PORSCHE」字樣，上方點綴「100」字樣，鈦金屬錶背鐫刻「TAG Heuer x Porsche」字樣，另外可配備黑色小牛皮錶帶與車內皮革飾面相呼應，整個設計矚目又不失優雅。

TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition腕錶（圖片來源：TAG Heuer）

品牌的智能腕錶向來深受用家歡迎，是次推出新作特別版在性能上也有所改進，採用個人化Google Wear OS操作系統，兼具運動與健康的應用程式並提供一系列專為賽車及運動如跑步、單車、游泳、健身與高爾夫而設的專業獨家計時器，亦內置健身指導功能。此外，新作的熒幕調整得更光亮、對比度更佳，加上電池壽命也延長了三成，實用性及耐用性能大為增強，不忘以用家為本的本色。