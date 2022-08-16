2022上半年6款最令人驚訝的手錶行情　Rolex、PP、AP不及芝柏錶？

前幾年高級手錶市場非常熱絡，即使在新冠肺炎疫情剛爆發之初的兩、三個月內所有手錶的行情都受挫往下降，但是在那之後彷彿各款市面上知名的熱門錶都被開了綠燈，行情一路上漲；沒想到2022年出現了不一樣的發展，那就是熱門錶身價開始由盛轉衰——先在年初的三個月中快速飆漲，但是從第二季開始後到現在，許多熱門錶的行情都持續走跌，一些耳熟能詳的款式似乎是之前行情被吹捧得太過頭了，所以現在都開始一點一滴還回來。不過有的錶身價跌，也有的錶卻能逆風高飛，呈現兩樣情。

知名二手錶線上交易平台Chrono24從他們架上高級手錶價格起伏變化中，替2022年上半年找出最令人跌破眼鏡的6款手錶名單，其中有些手錶是原本行情一直都很好，但是近幾個月的二級市場價格卻連續下滑；也有的手錶是原本表現平平，但是在多款熱門錶都走跌的情況下，它們反而異軍突起成為最近市場的新寵兒，驗證了風水輪流轉的道理。

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1. ROLEX 勞力士Daytona 116500LN

就2022年的表現而言，勞力士Daytona讓人意外地被歸類在輸家一方。今年初的時候，Daytona身價曾經衝高到史上巔峰。但是到了現在，Daytona的價格反而呈現多年來首度明顯下降的情況。根據Chrono24站內資料，2022年3月份二級市場全新的Daytona平均價格約在45,000美元以上，但現在慢慢下滑到40,000美元，甚至可以找到一些低於35,000美元的例子。即使如此，以一款不鏽鋼計時碼錶而言，Daytona 116500LN目前的行情還是高得很驚人，不過拜它的行情持續下滑所賜，或許現在正是近年內一個入手鋼迪的絕佳良機？

2. PATEK PHILIPPE 百達翡麗Nautilus 5711

PP金鷹5711在2021年因為即將絕版的關係成為年度話題大作，行情也是不斷狂飆，到了2022年第一季的高點時，我們很震驚地發現它原本就已經高出定價許多的行情又被炒高到將近翻了一倍。但是自從2022年3月過後，市面上一些金鷹5711竟開始出現身價下滑趨勢，以全新未佩戴的狀態而言，金鷹5711在2022年2月時已經被喊到超過180,000美金，但是在那過後的數個月，金鷹5711的聲勢便慢慢收斂，目前的身價已經跌至約150,000美金。如果和5711的定價對照，150,000美金的溢價率還是很狂，但是畢竟這款錶過去幾年的價格一路都在成長，因此連續幾個月的行情走跌對它而言已經是不理想的局面。

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3. AUDEMARS PIGUET 愛彼皇家橡樹

Chrono24認為高級手錶市場還有一位輸家是愛彼的皇家橡樹，它在2022年上半年也開始罕見呈現連續貶值情況。回溯2022年3月，一枚全新未佩戴的藍色面盤AP皇家橡樹「Jumbo」超薄錶，其平均身價約為140,000美金。時隔5個月，如今同一只手錶售價「只」剩約118,000美金，甚至還有人急著拋售而把自己的二手皇家橡樹開價下殺到80,000美金。相較於藍面，皇家橡樹「Jumbo」超薄錶的白面或灰面款式價格都會略低一些，如果連藍面行情都吃不開，其他顏色面盤的價格肯定也不會好。

4. GIRARD PERREGAUX 芝柏表Laureato

GP的Laureato一直有被低估的感覺，然而自2022年初以來，似乎愈來愈多的錶迷開始重新發掘它的好而積極追求。不知道是因為人們終於發現到這款錶設計之美，或者它只是被當成是金鷹或皇家橡樹一個理想替代方案？Chrono24覺得在某種程度上，可能兩種原因都有影響。無論如何，這位曾經的冷門款在2022年上半年的表現非常搶眼。2021年時，全新未佩戴過的Laureato價格約在8,000美金左右，到了2022年4月，它的價格翻了超過一倍，接近18,000美元水準，儘管5月後手錶價格略有下滑，但若跟去年比起來，Laureato今年真的有脫胎換骨的新氣象。

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5. ROLEX 勞力士Datejust 41 126300

輸家名單有勞力士，贏家名單也有。原本Datejust 41的坑紋錶圈款式前兩年就備受市場青睞，結果到了2022年，Datejust 41 126300又有一種徹底爆發的傾向，因為今年不止坑紋錶圈，包括拋光錶圈的不鏽鋼款126300行情也都在攀升中。以黑色面盤款式為例，它在2021年年底的平均價格還不到10,000美金，但是到了現在，黑面款的行情已經突破11,000美金。而且不只黑面，包括藍色、灰色和白色等其他面盤顏色的Datejust 41 126300，它們今年以來的價格持續處於高點，有點小兵立大功的味道。

6. CHOPARD 蕭邦Alpine Eagle

Alpine Eagle和Laureato的情況有點類似，因為它們都有金鷹或皇家橡樹般的設計與質感、過去也都不是特別受到收藏家關注，但是在雙P家的絕代雙驕價格漲得愈來愈不合理的年代，人們反而又會回頭去追求條件相近的Alpine Eagle這類作品，因為它同樣能夠提供現今許多愛錶咖正在尋找的熱門元素。而且它的尺寸還有頗為豐富的變化，從36mm～41mm一應俱全，三針功能大型款的尺寸和勞力士水鬼、DJ或OP相同，是現在最剛好的運動錶尺寸，而最多人愛的Alpine Eagle面盤顏色則是藍色，這款目前在二級市場的價格漲到了11,000美金水準，比起2021年底約9,500美金有明顯進步，而且它的成長曲線還在持續中，因此Chrono24也把它列入目前為止的贏家名單中。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022年上半年熱門錶價格起伏大 從市場表現歸納六款最令人驚訝的手錶】