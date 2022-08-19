TUDOR｜絕版Black Bay玫瑰花Logo黑水鬼手錶　3年行情大幅增長75%

目前TUDOR帝舵旗下最受收藏家歡迎的產品是哪一款？答Black Bay肯定不會錯，不過BB系列成員還滿多的，近幾年讓人印象深刻的Black Bay Fifty-Eight應該是熱款之一，這答案基本上也沒錯，但其實還有一款帝舵手錶現在的行情超過你我的想像，那就是已經停產的型號79220N。79220N是帝舵復古Heritage系列時期所延伸的Black Bay錶款之一，那時帝舵還沒有大量導入自製機芯於旗下系列（79220N搭載的還是通用機芯），不過自從手錶問世的2015年之後，迄今品牌的自製程度已經愈來愈高，如今Black Bay系列的主力機芯反而都是由品牌自製。

79220N當年一問世就能吸引鐘錶愛好者目光和它的設計特徵有關，例如結合20世紀中期帝舵潛水錶的設計風格，一些重要元素像是大錶冠、鋁製錶圈、霧黑色面盤、雪花指針，加上面盤12點方向的玫瑰花品牌標誌等。

這只錶徑41mm的潛水錶行情起飛大概是從三年前，而且它厲害的地方在於2022年以來身價幾乎都呈現上揚曲線，沒碰到什麼撞牆期。根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts提供的資料，手錶停產前的定價是3,425美金（折合約港幣 26,850），但是現在在二級市場上的價格已經漲到5,600美金（折合約港幣 43,900）。與三年前比較，79220N的價格上漲了75%！聲勢看起來非常旺，相較於過去四個多月來許多熱門錶的身價都開始走跌，79220N反而在這波低潮中持盈保泰，價格節節高昇。

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為什麼79220N可以逆勢殺出好表現？WatchCharts認為這和它的稀有性有關，錶款本身是沒有限量，但據知它是品牌歷史上生產週期最短的一款錶，大約只生產了半年就遇到了帝舵開始全面推行自製機芯的世代交替期，所以成為相對短命的一款作品。正是因為這樣產品週期短、數量相對少、目前又絕版等各種元素相加之下，反而助長了手錶的行情一路上升，成為收藏家眼中保值性優異的帝舵必敗款式。

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一款已經停產的舊款Black Bay因為各種時、空加分因素導致現在行情出人預料的高，不過這也僅是純粹以帝舵手錶而言，即使79220N目前身價已經發展到超定價程度，但是它的二級市場價格也還算是比較合理和親切的類型。若你當年也曾慧眼相中這款錶並留到現在，如今看著它愈變愈搶手，心情應該也會不下於當初剛入手時的興奮。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一款絕版帝舵Black Bay黑水鬼三年行情大幅成長75%】