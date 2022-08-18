傳Rolex正建新工坊製作機芯　落成後勞力士手錶年產量可望增加3成

最近國內外錶迷在熱烈討論一件有關勞力士的大事，那就是品牌正如火如荼於瑞士貝爾擴建第五間工坊，預計2023年初可以正式落成啟用。剛聽到這消息覺得好像還好，品牌建新廠似乎只是他們自己內部的事，和我們追求勞力士手錶這件事似乎沒什麼直接關係。要這麼說也是有一點道理，但其實在勞力士擴建第五間工坊背後還代表更多重要的事⋯⋯

目前勞力士在瑞士的 Acacias （阿加西亞）、Plan-les-Ouates（普朗萊烏特）、Bienne（貝爾）和Chêne-Bourg（謝訥堡）各有一間工坊，其中位於貝爾的工坊主要負責製作機芯，因此據說等到同樣位在貝爾的第五間工坊蓋好，勞力士有望每年提升25%的機芯產量，連帶讓品牌手錶的年度產量增加30%左右！

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市場上的勞力士熱門錶往往供不應求，如果隨著第五間工坊蓋好，勞力士真的能提升3成手錶產量的話，對於消費者而言當然是樂觀其成的美事，綜觀網路上錶友對這件事的反應大概還有以下兩種：

1. 認為勞力士現在的產量已經趨於飽和，很難一下說多3成就多3成（以摩根士丹利和LuxeConsult公司提出的2021年瑞士鐘錶產業年度報告來說，勞力士手錶年度產量提高30%等於多加30萬枚手錶，這可能是某些品牌整年的產量了）。

2. 有錶友流傳另一種說法，就是勞力士全新的第五間工坊將主要用於製作帝舵MT系列自製機芯，將它們「通用機芯化」提供給其他品牌使用，如此一來省下的人力物力也可以轉移到增加勞力士手錶的產量上。

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以上兩種推論代表錶友間對勞力士新廠將能帶來明顯產量提升的情況感到半信半疑；無論如何，只要有新廠成立，品牌不管是自用還是要分給帝舵用，合理推論對於增加勞力士手錶產量都是有幫助的才對。

從勞力士可能再蓋第五間工坊，以及可能增加年產量至多30%等消息，其實也還能再衍生更多資訊，例如勞力士熱門手錶的溢價率可能還有下修的空間，再來最直接的影響就是勞力士手錶缺貨缺很大的情況可能也有望在未來獲得進一步緩解。

前兩年受到疫情衝擊，許多瑞士錶廠都曾一度關廠停工，導致他們的產能與產量銳減，但是大概從2021年以後，當每間錶廠慢慢回復到往日的生產步調，各品牌的產量也就開始加速與加溫。例如勞力士在2020年時的產量大減至80萬左右，可是2021年預估又回升到100萬出頭。這樣的產量恢復情況從2022年中以後正在慢慢發酵中——很多人都注意到從2022年第2季後熱門錶的行情普遍下降，包括勞力士也無法倖免，除了和一些政經因素有關之外，品牌手錶的供應量有逐漸回升這點也有關係。

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等到手錶開始有貨、市面上的流通又開始熱絡起來以後，前兩年那種手錶行情漫天要價、彷彿可以無極限地漲上去的情況便出現了變化，之前勞力士熱門錶可以漲了又漲不斷的漲，部分原因和品牌產量下滑、供應量減少有關，當手錶都先被一些二手錶店或是看準這波商機進場投資的人買走後，我們就只能坐看手錶行情被一點一點喊高上去，所以前兩年不時會看到勞力士熱門錶出現一些很誇張的行情，但真正願意付出如此高昂代價超定價買那些錶的人又有多少？導致手錶多半被卡在有心想要炒高手錶價錢的人士身上，但是到了2022年年中以後，等勞力士手錶陸續到貨，市面上流通的手錶數量增加後，市場機制自然會把行情調整到消費者認為比較合理的範圍內，這也就是目前熱門錶身價為什麼會連續數個月下滑的原因之一。

一旦勞力士第五間工坊啟用，先不奢求馬上就能額外多出30萬枚的供應量，只要品牌產量可以一點一滴拉上去，以勞力士年產量在中高級品牌之間屬於相對高的情況，就算熱門錶依舊供不應求，但至少一些長賣型的勞力士基本款不會缺到像現在這麼難買，且到時品牌手錶的行情也會跟著再往更合理的範圍靠攏，所以勞力士建新廠這還真的是件牽涉層面很廣的好消息。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：傳勞力士正在蓋新工坊 落成後年產量可望增加3成】