ROLEX停產Cellini正裝手錶最新價格　勞力士入門大三針是升或跌？

勞力士2014年試圖帶回Cellini系列拓展正裝錶市場的努力，在2022年品牌大幅縮減系列作品僅剩Cellini Moonphase後，看來似乎宣告著這項嘗試已經難敵目前市場對運動錶的滿腔熱血而被迫中止。綜觀品牌當年對Cellini系列進行大改款重新出擊，原本一切看起來都頗有希望，因為手錶改成了市場主流的圓形錶殼，加上勞力士也拿出自己的設計真本事，讓手錶呈現出有別於運動錶的精緻感，可惜在品牌運動錶實在太強勢的現實下，Cellini系列無奈再度被暫時收進勞力士的歷史之中。

簡單回顧一下Cellini系列的歷史，它的命名源自16世紀義大利著名雕刻家和雕塑家Benvenuto Cellini，品牌於1976年首度發表這款作品，當時Cellini系列的定位是甚受市場喜愛的手動上鍊正裝錶，反而Daytona和Datejust等Oyster Perpetual防水手錶聲勢不像今日般如日中天。Cellini系列在發展過程中經過幾次變化，到了2014年勞力士從古董錶作中擷取優點作為基礎，將手錶設定成清一色白金或永恆玫瑰金，搭配直徑39毫米的經典圓形設計是品牌的傳統標誌，而造型細緻的殼耳、磨光修飾，和以圓拱外圈和三角坑紋外圈組成的雙外圈，讓手錶更是別具特色。其中象徵勞力士的三角坑紋，用於旋入式錶背，而錶背則如昔日設計般呈圓拱形。呈喇叭形的旋入式錶冠突顯出Cellini系列的精緻美學。

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另外當時改款後的Cellini系列無論功能為大三針、三針日期或兩地時間，一律換上自動機芯以跟上時代演進的腳步。而從初登場以後，勞力士在數年期間做出比較大的變化大概只有2017年新增Cellini Moonphase月相款，其他款式頂多改換材質或面盤配色。而從一個系列一直未有太多新元素融入並逐年減少款式的走向看來，可見Cellini系列的發展應該是不如品牌預期。

其實以錶論錶，Cellini系列的設計和作工都不差，不過有的人會覺得勞力士正裝錶和他們以運動錶為主的形象實在差太大，有時反而會認不出Cellini系列出自勞力士之手，加上現在正裝錶並非市場選擇手錶的優先順位，這也讓此系列有愈來愈弱勢的感覺，直到2022年終於默默走到了循環的盡頭：整個系列在品牌官網上僅保留月相款，其他款式都已下架。

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由於Cellini系列都是貴金屬材質，因此它們的定價比起多數勞力士鋼殼運動錶都高，以系列最入門的三針款50509（或50505）為例，它們的定價都要13萬左右，但現在這款錶在二級市場的行情幾乎都低於定價，甚至可以找到7萬幾的例子，對比勞力士運動錶居高不下的溢價率，Cellini系列彷彿活在平行時空，不過換個角度想，如果你喜愛勞力士手錶也看膩了運動錶風格，這時入手Cellini系列反而很值得，因為大致而言你都能找到定價以內的理想價格，堪稱是市場與勞力士手錶最近距離的一種選擇。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士正裝錶Cellini入門大三針停產後價格行情如何？】