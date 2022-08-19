Rolex｜保羅紐曼贈替身好友兩枚勞力士拍賣　紀念破地上音速紀錄

Rolex勞力士「Paul Newman」Daytona曾經是世界上最貴的腕錶，愛錶之人除了Daytona之外，也定必對於Paul Newman這位荷里活明星十分熟悉。今年稍後的時間於蘇富比（Sotheby's）將會有兩枚由Paul Newman贈予荷里活特技演員Stan Barrett的勞力士百事圈與Daytona迎來拍賣。乍看之下，Stan Barrett是否與Paul Newman的長相非常相似？因為Stan Barrett亦是專門為後者擔任替身的演員，二人份屬好友，而且Stan Barrett還有更多的風光事跡。

GMT-Master「Pepsi」及Daytona Reference 6262（圖片來源：Sotheby's）

是次拍賣的作品有一枚Ref 6262 Cosmograph Daytona，估價在30萬至50萬美元；另一款GMT-Master「Pepsi」（百事圈），估價達到5萬至10萬美元，而且在手錶的底蓋刻有「STAN BARRETT 739 MPH MACH 1.0206 12-17-79」字樣，是Paul Newman特別用來讚頌Stan Barrett的成就。於1979年12月17日，Stan Barrett駕駛著Budweiser Rocket Car以739.66 英里／小時的最高速度行駛創出了首個以陸地汽車突破音速的紀錄，此時他正戴著Paul Newman送給他的兩枚手錶。

於1979年12月17日，Stan Barrett駕駛著Budweiser Rocket Car以739.66 英里／小時的最高速度行駛創出了首個以陸地汽車突破音速的紀錄，此時他正戴著Paul Newman送給他的兩枚手錶（圖片來源：Sotheby's）

此外，Stan Barrett亦是一名多次獲得前10名的NASCAR賽車手、拳擊冠軍、空手道黑帶，傳言他更曾經和李小龍一起鍛煉過。由於Stan Barrett與Paul Newman有著很多共同興趣，包括賽車、冒險和勞力士，在電影中合作過無數次，亦同樣熱衷於慈善活動，二人的友誼持續了40年。

GMT-Master「Pepsi」的底蓋亦刻有「STAN BARRETT 739 MPH MACH 1.0206 12-17-79」字樣（圖片來源：Sotheby's）

是次拍賣將會於12月9日在紐約蘇富比進行拍賣，部分收益將用於關注兒童福祉的慈善機構。於拍賣前手錶現已在加利福尼亞州蒙特雷舉行首次展出，稍後時間再會於杜拜、香港、日內瓦和洛杉磯舉行全球巡迴展覽。

關於Paul Newman：

Rolex錶王Daytona向來價值不菲，而且其中一款更曾創下最貴拍賣紀錄（17,800,000美元），正是Paul Newman Daytona。Paul Newman是著名荷里活影星兼賽車手，代言過不少品牌，也推出過自家品牌，只不過，Rolex沒有正式為Paul Newman推出過錶款，Paul Newman也沒有代言過Daytona，到底他們打上等號的原因為何？