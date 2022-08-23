ROLEX傳與潮牌Supreme推出聯名手錶　預今年秋冬登場勢必全民皆搶

大消息！美國潮牌Supreme繼與LOUIS VUITTON、BURBERRY、TIFFANY等精品和珠寶品牌合作後，根據IG上專門追蹤品牌最新消息的頻道指出，他們家預計會在2022年秋冬發表與錶界大咖ROLEX勞力士合作開發的聯名錶款，如果消息是真的，那麼今年結束前大概又會有一波類似2021年底PP x TIFFANY 5711那種轟動武林、驚動萬教的搶錶熱潮再現。

其實Supreme過去在2013年便曾經推出勞力士聯名錶，不過當時Supreme並非找上勞力士原廠合作，而是請知名改裝錶品牌BAMFORD動手改造上一代的無曆黑水鬼114060，那次打造水鬼聯名錶的目的乃是送給Supreme團隊親友作為贈禮之用，並沒有對外發售，聽說數量也只有20只而已，手錶本身的改裝幅度其實不高，主要就是在面盤6點方向加上Supreme招牌標語「FUCK EM」的紅色字樣，並在底蓋鐫刻上Supreme Logo。

2013年Supreme委託BAMFORD改裝的黑水鬼鬼114060，2021年曾在電商平台上架並開價10萬美金（折合約港幣 784,660）。（Source：justinreed）

這種稀有的寶貝總是會有人想要趁機撈一筆，2021年時就有一只Supreme客製的黑水鬼出現在電商Justin Reed架上，雖然手錶的狀況已經出現滿多佩戴後的使用痕跡，但憑著話題性和稀有程度，仍開出了10萬美元（折合約港幣 784,660）的高價令人咋舌，無論在潮流界或是錶界都是猶如夢幻隱藏版商品般的存在。

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但這次網路傳出的合作計畫就不只是客訂那麼單純了，而是有望讓市場接觸得到的正式商品，IG Supreme鐵粉頻道直指雙方這次的聯名可能包含一款手錶還有其他周邊產品（如果有出Supreme x ROLEX的配件想必也是吸金能力一流的潮物）。據說這款聯名錶可能用不鏽鋼材質搭配紅底白字的Supreme字樣，簡單來說就是面盤改成Supreme風格的Datejust之類的，但目前有關這款聯名錶的消息還是很神祕，所以最後出現的成品到底會長什麼樣子（前提是這個聯名計畫是真的的話），其實現在也都說不準。

有些部落客放在網路上的假想圖則比較類似BAMFORD改錶的模式，例如把Day-Date拿來小改，在面盤6點方向加Supreme標誌，然後把星期窗加上「FUCK EM」字樣等，這種設計相對來說驚喜感就比較少一點，似乎也比較不像是雙品牌正式聯名會採用的構想，但這一切目前都沒有定論，除非產品真的出現在我們眼前才會知道。

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究竟這個令人感到超級興奮的雙強聯手計畫會不會如傳言所說在2022年秋冬登場，而手錶最終又會呈現何種樣貌？一切的一切都令潮流人士和錶迷魂牽夢縈。比較可以確定的是，假如是真的，手錶應該是會限量發行，而且不管定價多少，上市後肯定會出現驚人炒價，先預約年度話題風雲錶的席位。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：傳潮牌Supreme將與ROLEX勞力士聯名錶款 預計2022秋冬登場】