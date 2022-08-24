後疫情時代瑞士手錶需求急增　銷量創8年新高　香港列第3大出口地

根據瑞士鐘錶工業聯合會（Federation of the Swiss Watch Industry ,FH）最新公佈的資料，2022年7月瑞士手錶出口表現攀升至近十年來的最高點，這和市場對於高級手錶的需求快速成長有關。

瑞士手錶在2022年7月份的出口表現與2021年同期對照成長幅度達8.3%，出口額達到23億美元，這個數字據彭博社報導，已經創下2014年10月以來的單月最高紀錄，讓人有點意外疫情時代還沒結束，高級手錶反而先逆風衝出一個歷史上的巔峰。

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其中美國的出口額在2022年7月比起去年同期增加13.5%，這使得當地市場自從在2021年超車中國成為瑞士手錶第一大出口國家後，目前還是穩居第一的寶座，而單就2022年7月的表現，瑞士手錶二至五名出口國分別是中國、香港、新加坡、日本，其中亞洲和歐洲幾個主要市場單月出口額的成長幅度都超過二位數。

至於為甚麼瑞士手錶2022年7月可以創下8年來的新高，FH指出這是因為有愈來愈多口袋很深的富裕階級湧入手錶市場，而且疫情時代初期就算有些實體店面被迫關閉，但也因此促使各品牌發展出自己的電商業務，且包括ROLEX 勞力士、OMEGA 歐米茄、Audemars Piguet 愛彼和Patek Philippe 百達翡麗等知名品牌也都在疫情時代吸引比以前更多的客戶，讓品牌們笑得合不攏嘴。

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從FH的資料中可以窺見高檔手錶是瑞士手錶這波出口額起飛的主力關鍵，2022年7月單價超過500美金的手錶便佔了瑞士手錶出口量的1/3以上，而它們便佔據了當月瑞士手錶出口額的95%之高，至於價格落在200至500美元的錶現在則是有點失寵，它們在2022年7月的出口額比起去年同期掉了29.2%之多，FH補充說明，市場對於中價位手錶的需求開始下降就是在疫情剛爆發的2020年初。

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Bernstein Research的分析師Luca Solca接受彭博社訪問時提到，後疫情時代層峰市場對於高級手錶的需求不減反增。他再補充說明由於瑞士手錶主要透過與經銷商的合作銷售產品，訂單和供貨之間會存在時間上的落差，因此經銷商和品牌專賣店等市場前端通常都會先注意到需求的變化。這也表示如果市場需求開始下降，一開始從瑞士手錶的出口表現中不會馬上看出端倪。可是目前的情況是市場對於高級手錶的需求大於品牌的供應量，因此不少知名品牌的熱門款式紛紛開出客戶的等候清單，讓人想要買錶變成需要先做好長期抗戰的心理準備；對收藏家來說，現在的市場環境實在不是個適合買心儀手錶的好時機。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：後疫情時代市場需求變旺 瑞士手錶出口創8年新高】