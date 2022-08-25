OMEGA｜超霸登月手錶抗跌能力強　揭背後3大原因維持優異保值性

從2022年第2季以來，許多高級手錶品牌的熱門錶似乎都遇到了撞牆期，不過在這波跌價潮中，OMEGA（歐米茄）的超霸系列登月錶卻算是表現相對穩定的一款作品。至於目前登月錶在二級市場上的價格如何？它們為什麼可以在眾多高知名度手錶身價都往下掉的時期Hold住，一定是有一些值得探究的關鍵原因。

在歸納登月錶現在所展現優異保值性的幕後原因前，有需要先觀察一下超霸系列在二級市場上的人氣走勢，雖然說有部分超霸系列手錶在2022年第2季表現出價值不降反升的趨勢，不過並不是所有超霸手錶價值都逆風高飛，尤其是系列中的登月錶或是Professional系列之外的款式，它們的二級市場價格就和其他手錶一樣都在往下掉，例如超霸系列Racing計時碼錶（326.30.40.50.01.001），它在2021年底時的價格比起現在就高出至少3成。另外前陣子爆紅的SWATCH x OMEGA MoonSwatch雖然一開始登場時行情爆衝，不過接下來的熱度就慢慢降溫，目前在國外知名二手錶網站Chrono24找到的MoonSwatch平均行情約為500美金（折合約港幣 3,920），比起手錶剛上市前平均行情還有個630美金（折合約港幣 4,940）相較已經跌了不少（但還是超定價至少兩倍就是）。

OMEGA超霸登月錶2022價格不下滑的3大原因。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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從上面兩個例子可知不是所有超霸錶的行情都可以維持高檔，但是如果是單指登月錶的部分——無論是傳統的碳纖維玻璃款或是現代的藍寶石水晶鏡面款，它們目前的保值性都還不錯，例如311.33.42.30.01.001這款型號（鱷魚皮錶帶搭碳纖維玻璃鏡面）就在2022年第2季取得14%的價格成長幅度，如果您已經是OMEGA超霸登月錶的錶主或正在慎重考慮要入手，你會對這款錶在2022年能夠繼續保持穩定的價值感到開心。而從以下三點原因，或許可以讓人更清楚為什麼這款超霸手錶相對受到市場的青睞。

1. 高明行銷模式

OMEGA手錶原本就有奧運會和 James Bond 等這兩大重要合作夥伴強化手錶魅力，而且品牌目前也很積極和演藝名人合作，常在品牌的社群帳號看到明星們佩戴OMEGA手錶，這種強大的名人光環效應有助於推廣OMEGA手錶的市場人氣。不過2022年有一點很值得注意的就是OMEGA在3月底時和SWATCH所合力打造的MoonSwatch，雖然這款錶主要是由SWATCH負責銷售，但手錶的創作原型可是超霸登月錶，在手錶爆紅帶起的效應中，MoonSwatch的創作基礎，也就是登月錶又再次吸引了市場更多的關注，有的人會覺得MoonSwatch實在太像玩具錶，所以他們寧可追本溯源去追求正宗的登月錶，這讓目前唯一的SWATCH x OMEGA聯名錶作原型同樣嚐到了再度翻紅的甜頭。

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2. 超狂的歷史淵源背景

很少有手錶系列的歷史和資歷可以和登月錶一拼，它在發展歷程中曾經過太空旅行、阿波羅計劃和登月行動等，使得「登月錶」之名不脛而走。且雖然前述的那些重大事件都已經是幾十年前發生的事了，但在半世紀後的現在，它們的魅力顯然還是沒有因為時間而消退。因為每當提起人類太空史的里程碑，OMEGA超霸系列手錶等於就是各種太空歷史的見證者，這些歷史不會因為時間拉遠就被遺忘，反而會一而再、再而三被重溫與紀念，也因為這樣，使得登月錶的名氣在錶壇上得以屹立不搖。

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3. 經典不敗的設計

假如OMEGA登月錶沒有前兩項優秀行銷方式、重大歷史淵源等因素的加持，它是不是還能保持像今日般的優異保值性呢？答案很難說，但也可能是肯定的，因為Speedmaster Professional這款錶擁有與其他熱門錶類似的特質——特徵變化不大的經典設計。大概從1960年代以來，登月錶就長得和我們現在看到得差不多了，當然手錶的細節和機芯等都會有與時俱進的改變，可是外觀乍看起來的相似度還是很高，而且登月錶令人稱道的優點還有一個，那就是它的風格也可以很多變，無論你想搭金屬鍊帶、NATO錶帶、Velcro錶帶或皮帶，這款錶都能配合得恰到好處，是一款號稱幾乎可以和任何錶帶搭配的手錶。

看完以上幾點會發現登月錶可以在2022年維持出色保值性並非憑空獲得，因為它們的確有著真材實料，而且重點是手錶的價格又沒被炒高到讓人卻步的程度，因此可以讓人維持對這款錶的興趣與熱忱。錶壇中的潮流可能會有一定的保鮮期限，但像OMEGA超霸這種經典手錶，反而是因為其簡約、雋永的特質而通過了時間的考驗，讓人就是會想在自己的收藏中替它保留一個位置。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：OMEGA超霸登月錶2022年維持價格行情的三個關鍵原因】