ROLEX、OMEGA、TUDOR藍水鬼最新行情　停產勞力士潛水手錶跌幅大

很多人現在買錶的首選就是潛水錶，其中也有不少人喜歡鎖定藍色面盤的潛水錶，原因很簡單，因為沒有一種顏色比藍色更能詮釋大海的意境，就算是傳統潛水錶定番的黑色面盤，眾品牌之所以選擇這個顏色的目的也只是出於好讀易認的效果，而非因為它和大海有什麼關聯。

提到藍色面盤的潛水錶，市場上最受歡迎的大概有TUDOR 帝舵Black Bay 58、OMEGA 歐米茄Seamaster Diver 300M 和 ROLEX 勞力士Submariner舊款藍水鬼116619（因為現役的白金藍水鬼126619LB面盤已經改成了黑色），所以這裡要列入討論的還是擁有藍圈藍面設計的116619。其實上面提到的三款潛水錶定位各不相同，尤其116619的白金錶殼和BB 58與海馬潛水300米的不鏽鋼錶殼有著本質上的不同；且帝舵潛水錶採用的是鋁質錶圈，而非像歐米茄和勞力士潛水錶的陶瓷錶圈。不過大致而言，從外觀看起來，這三款潛水錶都是銀白色錶殼搭配藍色錶圈與面盤，因此在先撇除價格與預算的情況下，光以造型分類，這三款潛水錶還是可以放在一起觀察。

ROLEX、OMEGA 和 TUDOR藍圈藍面潛水錶最新行情分析（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不管是帝舵Black Bay 58還是歐米茄Seamaster Diver 300M，它們近年在市場上大受歡迎一個很關鍵的原因就在於CP值，當然手錶本身的設計和規格也都很紮實，可是和勞力士水鬼在二級市場那種幾近瘋狂的炒價比起來，Black Bay 58和Seamaster Diver 300M的身價就顯得親切非常多。

或許和CP值這點有關，因此這幾個月來當各家熱門錶的價格紛紛往下滑的浪潮中，目前BB 58和海馬潛水300米的行情雖然難以避免地受到影響，但它們整體的保值性比較起來還是維持的不錯，因為兩款錶在過去3過月內在二級市場的價格僅小幅下跌3%和5%，但由於這兩款錶的行情都處在定價以內，所以少個3%和5%反映在具體的價格上就顯得損失不大。

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反觀勞力士藍水鬼116619這種單價高的貴金屬款式，它在跌價潮開始時也是屬於溢價率高的一款錶，結果面臨跌價潮衝擊後，這款錶在過去三個月內行情掉了9%算是相對高，因為目前116619在國外的二級市場價格已經滑落至46,400美金（折合約HKD 364,170），比起三個月前還在5萬美金（折合約HKD 392,420）以上又再縮水了一些，因此現在它的保值性反而不如BB 58和海馬潛水300米這些行情低於定價的熱門錶。

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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts從大數據中獲得的「Submariner指數」（歸納市面上交易熱度最高的30款水鬼型號以獲得此系列概要的價格走勢）來看，過去三個月內水鬼系列的Submariner指數剛好也同樣下降9%，與藍水鬼116619的表現剛好呼應。而從這三款錶的例子也可以發現，原本我們認為保值性和溢價程度存在緊密關係，但是當市場景氣普遍下降時，純看手錶是否溢價有時不一定能代表它的保值性高低，因為保值性還是可以從個案的情況來評估，像這三款藍圈藍面潛水錶中，反而唯一溢價的那款價格下滑得更多，因此評估保值性時還是需要從手錶的整體表現而非單一項目觀察才會比較客觀。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵、勞力士、歐米茄三款熱門藍圈藍面潛水錶最新價格行情分析】