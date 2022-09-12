TUDOR Ranger復刻手錶3大改動　平民版Rolex探一2萬4有找性價比高

2022年TUDOR帝舵似乎有一種在致敬老大哥勞力士的意思，因為品牌先是在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展上發表長得有點像早期Explorer II（型號1655）的Black Bay Pro，接著到了2022年下半年一開始又帶回了Ranger這款與勞力士Explorer有既視感的「老新品」。

要說是帝舵在仿效勞力士熱門款倒也不完全正確，畢竟兩個品牌本來就有從屬關係，在他們過去歷史中創作的款式也難免會有系出同門的相同基因。其中帝舵近期回歸的Ranger這款錶設計源頭可以追溯至品牌1950年代打造的Oyster Prince 7808，它同樣是帝舵為了提供給探險家們而發想的作品，因此Ranger原本就可以視為帝舵旗下的「Explorer」，而雖然勞力士的Explorer在他們家旗下各運動錶系列中不算很搶手，加上改款後錶徑回到36mm以目前市場喜好而言又是比較偏小的尺寸，但它無論是定價或是二級市場價格都還是高於帝舵手錶一個檔次，所以若暫時沒有打算花個7-8萬的溢價入手Explorer 124270，帝舵新款Ranger 79950無論創作精神、造型、風格乃至實際佩戴品質而言，都可以當作探一的理想替代方案。

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評點一：新款錶徑調整至40mm以下

Ranger和英國北格陵蘭探險隊的淵源這點在手錶剛發表時我們已經介紹過就不再贅述，它的回歸剛好可以補上帝舵於2021年停產的North Flag空缺——就算兩者的外觀和機能性還是有差，不過整體而言兩款錶都是應探險活動而生的作品，因此若欣賞North Flag風格的人，多少也能從Ranger身上找到類似的感動。帝舵用「Ranger」這個名稱命名錶款的歷史已經很久，在它還沒正式成為品牌旗下的手錶系列前，帝舵就屢屢用Ranger來稱呼旗下手錶帶有探險精神與機能的作品。而在2014年當時帝舵還在摸索復古主題的Heritage系列中，其實也曾經復刻過Ranger這款錶，不過當時的Ranger並沒有造成市場太多迴響，因此在推出幾年後就默默消失在品牌目錄中，當年那款Heritage Ranger的錶徑為41mm、防水性能150米，搭載通用機芯2824，大致符合當時帝舵手錶的設計主軸；至於2022年再度回歸的Ranger 79950，外型依舊沿襲上一次復刻的精髓，只是8年過去後，手錶也自然會挹注更多現代元素，品牌的目的或許也是想要在Black Bay系列獨大的局面下，提供更豐富的產品陣容讓市場更有得選。

評點二：品牌Logo、秒針設計與前次復刻的細節變化

Ranger 79950把錶徑縮小到39mm，且品牌也重新修改了錶圈和面盤的比例，先前的Heritage Ranger會讓人有一種面盤被刻意突顯的感覺，但Ranger 79950則是回到比較剛好的比例。手錶的面盤依舊是黑色，包括指針造型與阿拉伯數字時標字體都與1960年代後的TUDOR Ranger一脈相承。然而與上次的復刻相較，2022年版的Ranger再度把面盤12點方向的品牌Logo改為現代版的盾牌而非玫瑰圖案，同時6點方向也改放上水平的”RANGER”字樣取代弧形的自動上鍊字樣；相較於上回復刻版的秒針整支都是紅色，這次帝舵僅在秒針針尖塗上紅色，小小微調，但是畫龍點睛的效果還是足夠強烈。Ranger面盤上3、6、9、12點方向的時標採用阿拉伯數字設計，其他方位則為矩形時標，就是這個特色讓人想起了勞力士Explorer，但這也不是帝舵今日才出現的創意，而是秉承1960年代Ranger古董錶的風格而來。

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評點三：內在改換帝舵自製機芯

新款Ranger除了錶徑改小一些，它的防水性能也下降至100米水準，比起前次復刻的防水性能倒退些，可是Ranger原本就不是強調水性的手錶，在探險過程中能有百米防水性能想想也已經夠了，包括勞力士的Explorer也是100米防水，因此這部分的調整倒不會降低手錶本身的吸引力，何況它的機芯也從通用機芯跟上了品牌近年的大方向，換上了MT5402機芯，這枚機芯的震頻28,800vph、機芯直徑26mm、寶石數28顆，動力儲存70小時，而且先前就已經出現在Black Bay 1958系列這款品牌爆款上，品質方面比起前次復刻搭載的通用機芯有過之而無不及。另外一點要留意的是新款Ranger共有鍊帶、黑色皮革合成錶帶與織紋錶帶等不同錶帶版本，其中若搭配後兩種錶帶和探一的相似度就稍微弱一點，但想要追求如探一般的全金屬感，則是要追加港幣2,400元的預算，中間的取捨就看每個人的喜好和需求如何了。

如果你想入手：

相較上回復刻時大家的關注度還不高，今昔今日由於勞力士熱門錶的價格已經高漲到史上巔峰，使得市場再看到帝舵新款Ranger時彷彿久旱逢甘霖，不管你是要以平民版探一的角度或是帝舵歷史名作的角度看待這款錶，它都有本身的話題與設計特徵可以好好賞玩，而且比起探一或是帝舵本身的Black Bay潛水錶，Ranger的入手門檻的確是更親切的一款作品，就算選擇鍊帶款式定價是HK$23,600，種種條件考慮起來，新款Ranger這次再回歸的市場反應，相信會比之前更好才是。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵探一Ranger回歸 不可不知三大改變重點】