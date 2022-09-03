ROLEX上代無曆黑水鬼手錶1年內曝漲23%　新舊Submariner最新行情

勞力士的無曆黑水鬼是Submariner家族定價最低的入門款，但是它的人氣在系列中也是不遑多讓，先不論現行款式124060，包括上一代的無曆黑水鬼114060迄今市場行情也還是高得嚇嚇叫。

114060最初是在2012年上市，產品週期持續八年，直到2020年被124060取代，新舊兩款除了機芯改朝換代之外，包括錶徑尺寸以及設計細節等也都有一些細部調整（例如124060的錶耳被修得更細長些），而且它們的定價隨著機芯不同、勞力士手錶逐年調整價格的策略等也慢慢出現差距，例如114060停產前的定價是NT$ 247,000（折合約HKD 63,780），而124060目前的定價則已經墊高到NT$ 296,000（折合約HKD 76,430）、將近8萬大關了；可見短短三年之間，水鬼入門款的定價漲得還滿兇的。

勞力士 114060（左）和124060（右），第一眼幾乎就像同個模子印出來般相似度很高。（Source：rolexforums）

不過定價歸定價，114060實際的市場行情當然不止如此。高級手錶市場調查研究機構WatchCharts觀察這款錶從2021年9月到現在一年內的二級市場價格走勢，發現手錶在2021年9月～2022年4月行情一路攀升，從11,700美金左右漲到巔峰期一度出現14,500美金（折合約HKD 113,800）這樣的夢幻數字，約8個月內身價便提升23%之多！

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但是從那之後，114060與市場上多數熱門錶一樣開始面臨撞情期，價格連續四個月都往下掉，等於手錶在過去一年中的前八個月和後四個月呈現兩樣情，經過一年來行情此消彼長的演變過程之後，目前114060的二級市場價格已降至12,300美金（折合約HKD 96,530）水準，雖然和2021年9月相比還是有所成長，但是漲幅已經大幅縮水至4%而已，等於之前氣勢如虹的漲幅又慢慢吐了出來。

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雖然114060的身價漲上去又跌下來，但至少目前為止比起去年同期還是有所增長，代表手錶超定價這件事還是完全沒影響，現在114060的溢價率還是超過50%以上，所以ㄧ聽到無曆黑水鬼的行情下降，站在消費者立場當然是會覺得開心，因為代表買錶價格門檻可以下調，但實際上目前手錶身價連跌了四個月後，溢價率還是沒有減少，這就不如這件事表面聽到時值得開心了，難怪會有國外專家認為熱門錶這波跌價潮只是市場因應2022年第一季價格爆衝後的正常調整、讓手錶回到相對合理的價格範圍，但要短時間內把熱門錶價格控制在定價左右甚至定價內的行情還是有很長一段距離。令人覺得慶幸的是，114060衝高到14,500美金（折合約HKD 113,800）的價格天花板只是一段很短的時間，如果一直停在那個範圍，可能會讓不少有志入手這款錶的人信心慢慢動搖，轉而尋找其他替代方案了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：上代無曆黑水鬼114060一年內價格漲幅最多達23% 最新市場行情揭曉】