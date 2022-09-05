最貴Apple Watch登場！手錶錶殼鑲滿443顆頂級碎鑽　全球限量7套

瑞典頂級時尚配件品牌Golden Concept目前主力產品便是提供給Apple Watch改裝用的錶殼零件，別以為智能錶改裝套件沒什麼特別的，Golden Concept強調他們是以瑞士傳統製錶工藝來製作能夠包覆於Apple Watch的錶殼與錶帶零件，因此手錶在裝上他們家的改裝零件後，一方面會變得頗特別，不像一般智能錶外觀那麼簡潔，同時還有個重點就是讓智能錶向來為人詬病的工藝質感層面大幅進化，讓佩戴者戴上經過改裝的Apple Watch後會有一種彷彿自己是在戴機械錶的錯覺。

Golden Concept近期在3C專業通路代理商展碁國際公司引進下已經進入台灣市場，有興趣的人不妨上網查詢此品牌推出的Apple Watch改裝錶殼各系列設計與價位等資訊；對於喜歡追求個性的人士而言，Golden Concept推出的改裝套件將能讓你的Apple Watch蛻變出全新感受，只是強調瑞士工藝品質代表其改裝零件的要價也相對可觀，這點是在計畫入手前必需先確認清楚的事。

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一般Golden Concept的Apple Watch改裝錶殼零件價位介於港幣2千至1萬5千左右，如果你覺得這很驚人的話，其實品牌還有更狂更猛更奢華的作品。最近Golden Concept發表了全新的Apple Watch改裝錶殼作品，先直接揭曉這組產品的價格：品牌開出的定價是15,000美金（折合約HKD 117,720），一登場就坐上全球最貴Apple Watch錶殼的王座，以智能錶改裝零件而言，這絕對稱得上是天價等級的產品。

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這組Golden Concept Diamond Edition為什麼價格如此之高？首先品牌是用整塊鈦金屬切削製成手錶錶殼，並在錶殼上鑲嵌443顆鑽石，總重約4克拉，每組錶殼的鑲嵌工藝都需要花費一週時間完工，光是錶殼上的鑽石以及鑲嵌所花費的工和時間就已經佔據不小的成本，而Golden Concept在選材方面也是拿出了與產品價格相稱的誠意。

品牌表示這組改裝零件是世上首款採用真正鑽石鑲嵌的Apple Watch錶殼，他們選擇的鑽石乃是VVS1-2、E級寶石，代表鑽石擁有高淨度、無色以及絕佳切工等特性，而為了兼顧手錶的日常活動實用性，他們替Diamond Edition配置了橡膠錶帶，賦予Apple Watch舒適、靈活的佩戴感受。

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值得注意的是，Diamond Edition僅限量發行7組，消費者可以自行選擇是要客製Apple Watch 7的錶殼或是也可以先預約客製Apple Watch 8的錶殼，品牌還會提供在底蓋鐫刻文字等個性化服務。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：全球最貴的Apple Watch現身！ 錶殼鑲滿超過400顆頂級美鑽】