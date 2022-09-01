11款Rolex熱門手錶8月最新行情　勞力士舊款Air-King價格比新款高

勞力士2022年時發表了新一代的Air-King（型號126900），舊款116900也因此停產走入歷史，不過日本媒體Power Watch注意到116900從上市隔年到停產後的現在行情變化相當驚人，手錶的行情在過去兩年內大幅躍進，和以前勞力士熱門款中較不受矚目款式的印象有點落差。

Power Watch針對116900在二級市場上的價格變化做出一張趨勢圖，統計時間從2017年6月至2022年8月，他們特別點出2022年2月4日這個時間點，因為當時116900的行情漲到1,750,000日圓（折合約HKD 98,402）的金額，寫下這款錶的歷史新高。而時間再往前一點，約在2022年1月初時，舊款Air-King的價格就已經開始有往上飛的跡象了，當時由於日內瓦鐘錶與奇蹟錶展尚未登場，各界有關勞力士手錶的預測滿天飛，其中116900就是被點名停產或改款機率最高的錶款之一，所以從2022年初到2022年3月底錶展開始這兩個月左右的時間，116900的行情被衝高70萬日圓之多，直衝到1,750,000日圓（折合約HKD 98,402）後才開始慢慢往下降。

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類似的情況在2021年4月2日也曾出現過，當時也是在日內瓦鐘錶與奇蹟線上錶展舉行前有傳言116900會出現世代交替，導致市場預期手錶即將絕版而一舉炒高價格，在那之前原本116900的二級市場價格大概還在80萬日圓（折合約HKD 44,980）左右，經過那段時間相當短暫衝高到120萬日圓（折合約HKD 67,480）後，手錶的價格也開始往下落，但就從就突破百萬日圓大關，直到2022年初又出現一波飛躍進步。

Power Watch指出，116900在2016年剛上市時的日本定價為590,000日圓（折合約HKD 33,180）（不含稅），現在看起來這價格實在好親切，而這款錶在品牌正式停產前的定價則是升高到721,000日圓（折合約HKD 40,542）（不含稅），可見6年之內勞力士手錶的定價也是漲不停，中間雖然和匯率變化與成本提升有關，但成本有在短時間內漲到定價差13萬日圓（折合約HKD 7,310）那麼多？這點還是讓人感到有點不可思議。

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目前全新的116900在日本二級市場可以喊到130萬日圓（折合約HKD 73,100）價格，品相優的二手款式大概90萬日圓（折合約HKD 50,607）可以有機會買到，如果喜歡獨特且比較少人戴的勞力士，現在116900不失為一個可以考慮的選擇，只是因為手錶內部有軟鐵殼，厚度會稍微厚一點，有可能的話在買之前還是先試戴過再做決定比較保險。以下便來觀察包含116900在內，日本國內11款勞力士爆款在2022年8月最新的行情趨勢。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,118,700日圓／實際價格：2,040,000日圓（與2022年7月相同）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,177,000日圓／實際價格：2,540,000日圓（比2022年7月下跌6萬日圓）

■DeepSea 126660

定價：1,538,900日圓／實際價格：1,900,000日圓（比2022年7月下跌1萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,609,300日圓／實際價格：4,240,000日圓（比2022年7月下跌26萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,119,100日圓／實際價格：3,240,000日圓（比2022年7月下跌24萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：793,100日圓／實際價格：1,310,000日圓（比2022年7月下跌4萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,049,400日圓／實際價格：1,860,000日圓（比2022年7月下跌5萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：804,100日圓／實際價格：1,180,000日圓（比2022年7月上漲4萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,364,000日圓／實際價格：2,360,000日圓（比2022年7月下跌9萬日圓）

■Milgauss 116400GV|

定價：1,014,200日圓／實際價格：1,620,000日圓（比2022年7月下跌5萬日圓）

■Air-King 116900

定價：793,100日圓／實際價格：1,310,000日圓（比2022年7月下跌15萬日圓）

從上面的勞力士爆款行情中可見高級手錶的跌價潮還在持續中，這當中除了基本款Datejust 126200有小漲以外，其他大多數熱門錶價格都在往下掉，而且Air-King 116900一個月內降15萬日圓還不是最多的，包括Daytona 116500LN和GMT-Master II 126710BLRO等這些超人氣款式更是下滑超過20萬日圓（折合約HKD 11,246），市場用這些報價數字反映出手錶都有一定的價值上限，一旦超過太多，這些數字也會適度下修，只是目前勞力士熱門錶的溢價程度還是頗高，但至少過了2022年初那波直線加速期後，大家買錶時荷包的負擔也可以多少減輕一點點。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Air-King 116900價格被新款126900墊高 勞力士熱門款8月最新行情整理】