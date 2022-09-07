香港鐘表展｜雲集各大品牌獨特新品　想深入了解業界趨勢錶迷必到

《香港鐘表展》今日（9月7日）開幕，今年來到第41屆，如此歷史悠久的錶壇盛事，向來是業界和品牌與市場接觸的有效平台。雖然疫情以來對於大環境有所影響，但原來今年上半年的鐘錶出口總值高達321億港元，而且第二季的出口指數比起第一季上升達1.5倍，可見得鐘錶業的前景一片樂觀。

今年的香港鐘表展以及同場舉行的第10屆國際名表薈萃，將會有超過280個鐘錶及時裝品牌的新品展示，除了讓業界互相交流，亦開放予公眾，錶迷們可以到場尋覓心目中的理想錶款。簡單介紹一下今年國際名表薈萃的焦點，首先有太子珠寶鐘錶連續第12年贊助的 「World Brand Piazza」 專區，當中展示12個世界級腕錶品牌陣容鼎盛。

Hublot SANG BLEU II刺青王金密鑲腕錶（圖片來源：Hublot）

瑞士高級製錶Hublot（宇舶表）今年再度與瑞士知名刺青藝術家Maxime Plescia-Büchi創辦的Sang Bleu刺青工作室合作，推出Big Bang Sang Bleu II限量版作品，以線條呈現刺青的特色，這款鑲嵌了220粒鑽石的矚目之作定價為523,500港元。

Jacob & Co.與Bugatti合作推出Chiron陀飛輪腕錶（圖片來源：Jacob & Co.）

另一方面，瑞士Jacob & Co.則與法國跑車Bugatti合作推出Chiron陀飛輪腕錶，花上了一年的精心設計，單是機芯就由578個零件組成並模擬跑車引擎運轉，可以在錶殼中窺看機芯震動，匠心獨運，定價為320萬港元。

「巧匠瑰寶」專區展示ANPASSA以國家運動員楊倩奪得奧運金牌為主題的陀飛輪腕錶（圖片來源：香港鐘表展）

國際名表薈萃特設「巧匠瑰寶」專區有獨立製錶品牌ANPASSA為奧運及殘奧金牌得主定制陀飛輪作品，包括2020年東京奧運女子射擊十米氣步槍金牌得主楊倩、「中國射擊教父」王義夫等，前者設計特別以浮雕方式於陀飛輪機芯呈現 「Olympic 2020」 字樣和十米氣步槍圖案，機芯底刻上簽名。

「巧匠瑰寶」專區展示香港品牌萬希泉的「蘇樺偉母子系列」陀飛輪腕錶，包括「神奇小子」（左）及「神奇媽媽」（右）（圖片來源：香港鐘表展）

至於本地品牌萬希泉（Memorigin）亦為六度奪金的殘奧運動員蘇樺偉及其母親定制「蘇樺偉母子系列」陀飛輪腕錶，「神奇小子」及「神奇媽媽」兩款作品分別在錶盤上勾劃出跑道及蘇樺偉的剪影，以及呈現蘇媽抱起年幼蘇樺偉的情景。於「潮流時尚」展區上則有瑞士品牌ROMAGO今年的矚目新作「18K黃金馭光者」，採用了18K金箔碳纖維錶殼製成，在黑暗環境中錶殼和錶圈均會散發金黃色光芒。

「潮流時尚」展區上有瑞士品牌ROMAGO今年矚目新作「18K黃金馭光者」（圖片來源：ROMAGO）

今年除了展出各大品牌匠心獨運的作品之外，亦設有一系列論壇和研討會，例如一年一度的「亞洲鐘表研討會」，今年的主題為「未來鐘表 — 轉化與創新」，特意請來市場調查機構及拍賣行專家去為大家分析市場的最新發展及趨勢、業界如何應用區塊鏈技術進行交易，以及投資NFT的前景等嶄新題材。無論是想欣賞新款名錶的朋友，還是想深入了解業界概況及前景的人士，都不容錯過今年的錶壇盛事。



INFO香港鐘表展

日期：即日至9月9日（10:00-19:00）；9月10至11日（10:00-18:00）

地點：香港會議展覽中心展覽廳1D-E（灣仔博覽道1號）