英、日Rolex加價｜香港勞力士都會跟隨？搶看11款熱門手錶新定價

ROLEX勞力士「又」漲價了，根據日本媒體Power Watch報導，品牌將會調整日本市場的價格，不過這些年聽到勞力士漲價，似乎有一種愈來愈無感的趨勢，倒不是因為大家口袋都深到不Care品牌漲價，只是因為目前在二級市場上，多數勞力士手錶的價格都是超定價，所以即使品牌將定價調高，對於原本就很高的超定價行情，影響相對也有限。

Power Watch指出勞力士從2019年10月1日因為消費稅上調而調過一次產品定價後，到最近的調價消息曝光之後，這已經是品牌在短短四年內第五度調整價格了，因此回應文章開頭提到的，現在看到勞力士調整產品定價讓人有一種愈來愈無感的傾向。

以Daytona 116500LN為例，Power Watch觀察到它經過五次調價後，價格變化愈差愈大，重點是調價期間內，116500LN並沒有經歷過改款換血，等於是同一款錶在四年內的定價持續攀升，以下就是鋼迪過去四年來每次調價後的價格⋯⋯

2019年10月：1,309,000日圓

2020年1月：1,387,100日圓

2021年8月：1,457,500日圓

2022年1月：1,609,300日圓

2022年9月：1,720,400日圓

從中可知116500LN在2022年9月和2019年10月的定價已經產生411,400日圓（折合約HKD 22,610）的落差，由於Daytona是勞力士最熱門的系列，所以觀察116500LN的定價變化有一定的指標性，我們只會注意到現在勞力士手錶的溢價率居高不下，但往往忽略到其實品牌定價年復一年也是漲得令人滿有感的。

Power Watch很貼心地列出了2022年9月起日本市場最熱門11款勞力士手錶調整定價的前後差異，以下就來一一了解。【漲幅已兌算成港元】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

■Submariner Date 126610LN

原本定價：1,118,700日幣／最新定價：1,196,800日幣（調漲78,100日幣）

■Submariner Date 126610LV

原本定價：1,177,000日幣／最新定價：1,259,500日幣（調漲82,500日幣）

■DeepSea 136660

原本定價：1,538,900日幣／最新定價：1,646,700日幣（調漲107,800日幣）

■Daytona 116500LN|

原本定價：1,609,300日幣／最新定價：1,720,400日幣（調漲111,100日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

原本定價：1,189,100日幣／最新定價：1,272,700日幣（調漲83,600日幣）

■Explorer I 124270

原本定價：793,100日幣／最新定價：847,000日幣（調漲53,900日幣）

同場加映：11款Rolex熱門手錶8月最新行情 勞力士舊款Air-King價格比新款高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

■Explorer II 226570

原本定價：1,049,400日幣／最新定價：1,122,000日幣（調漲72,600日幣）

■Datejust 126200（36mm）

原本定價：804,100日幣／最新定價：861,300日幣（調漲57,200日幣）

■Yacht-Master 126622

原本定價：1,364,000日幣／最新定價：1,458,600日幣（調漲94,600日幣）

■Milgauss 116400GV

原本定價：1,014,200日幣／最新定價：1,085,700日幣（調漲71,500日幣）

■Air-King 126900

原本定價：816,200日幣／最新定價：872,300日幣（調漲56,100日幣）

看下來日本市場這波漲價少說都有5萬日圓（折合約HKD 2,750）的落差，多一點的還可能漲超過10萬日圓（折合約HKD 5,500），讓人大感錢真的愈變愈薄，想買只勞力士真難。

無獨有偶，英國媒體Watchpro也報導英國勞力士最近也調高當地市場的定價，漲幅大概達到7%，例如無日期黑水鬼124060原本定價為7,150英鎊（折合約HKD 65,090），調整價格後變為7,500英鎊（折合約HKD 68,272），漲幅達4.9%；另外五珠帶GMT Master II 126710BLRO的定價從8,400英鎊漲至9,000英鎊（折合約HKD 81,930），漲幅高達7.1%。還有鋼迪116500LN的定價也從11,600英鎊（折合約HKD 105,600），漲幅為4.7%。

同場加映：2022上半年6款最令人驚訝的手錶行情 Rolex、PP、AP不及芝柏錶？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

Watchpro補充解釋道由於過去三個月英鎊兌美元貶值將近10%，因此這次英國的漲價可能是一種市場調整機制，以避免當地市場與其他市場相比變得更便宜，不過匯率起伏是一時，但是價格漲上去卻不太可能調回來，所以就算是為了避免單一市場的勞力士手錶價格顯得太便宜，但是這對品牌手錶溢價率居高不下的情況還是未能產生明顯的牽制與改善效果。

目前香港市場尚未聽說品牌有要調整產品定價的消息，或許可能只是品牌針對特定地區做出的局部微調。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士調整日本與英國市場定價 熱門款新價一次看】