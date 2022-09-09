英女王逝世｜女王加冕禮佩戴Caliber 101　積家世上最小機芯名錶

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲，今年乃是其登基70周年，成為了在位最長的君主，見證世界轉變的漫長在位時間迎來終結。英女王不單只在政治層面，在時尚世界亦有著莫大的影響力，除了穿著風格，多年來收藏了大量珍稀的珠寶和腕錶，當中最能夠代表到這位優雅女王的要數到積家Jaeger-LeCoultre的Calibre 101腕錶。

圖片來源：《How the Watch was Worn: A Fashion for 500 Years.》，Genevieve Cummins著

首飾珠寶可以彰顯一個人的品味，不過英女王的腕錶甚少現身人前。於1987年出版的《The Queen’s Jewels》一書中節錄了其收藏的14枚腕錶，當然實際數字不可而知。而能夠被人目光所及的都是名廠珍品，例如現身率最高的PATEK PHILIPPE Golden Ellipse及4975/1G、王室鍾愛的VACHERON CONSTANTIN、還有OMEGA Ladymatic等，至於積家的Calibre 101腕錶，則是在1953年加冕當天這個特別日子佩戴。

101型機芯至今仍是世界最小的機芯（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）

這款作品至今亦是天價逸品，除了因為女王加持，作品本身保留了逾世紀的世界上最小機械機芯紀錄，長14毫米、寬4.8毫米、厚3.4毫米，僅重1克，隨著時代亦有改進版本，最新的版本具有98件零件，全由人手組裝。

鐘錶本身已經是最複雜的工藝之一，能夠做到這般微小所需的精巧工藝可見一斑。積家引以為傲的101型機芯於1929年問世，於當時而言小巧精細是時尚趨勢，作品一出亦重新定義了女士腕錶應有的特質，體現出複雜精密的製錶技術與高級珠寶的美感融為一體，可以說得上為超越現代展現真正優雅之作。此作乃是法國總統Albert François Lebrun在伊利沙伯二世還未當上女王時送贈的禮物，於加冕禮特意選擇可見得英女王也鍾情於此。

由1929年開始，每枚作品都仍然在同一個地方進行設計、製造和組裝（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）

不過，機芯小代表了品質會受到影響，如何達致品質與迷你兼備，就要歸功於完全的創作自由。除了機芯，作品上的璀璨高級珠寶亦是亮點，每條錶鏈都由寶石鑲嵌師使用了品牌的經典珠寶爪鑲工藝，而且每件錶殼的側面都飾有藝術雕刻。現時Caliber 101依然由工匠每年極少量地生產，並且由1929年開始，每枚作品都仍然在同一個地方進行設計、製造和組裝，把這經典傳世之作繼承下來。