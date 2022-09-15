36款Tiffany Blue手錶大集合　PP、Rolex OP、AP綠松石面盤一次看

傳統製錶業的歷史悠久，因此作風相對保守也是大家普遍的印象，不過隨著時代演進，各錶廠也深諳要與時俱進的道理，不然隨時有可能被市場遺忘或淘汰；就以手錶的面盤顏色為例，以前手錶多數都是採用基本的黑色、白色或銀（灰）色面盤，可是近十年來，我們慢慢觀察到品牌推出的面盤顏色愈來愈繽紛了，例如前幾年藍色面盤崛起，一時間許多品牌開始把藍面出好出滿；到了最近兩、三年，當藍面已經出到一定數量，儼然成為製錶業新的基本色時，又開始有綠色面盤風潮興起，然後綠面手錶就如雨後春筍般一只接一只冒出來，從這兩波熱潮開始，各錶廠的用色也愈變愈大膽奔放，讓人的視覺感受提升到不同境界，挑錶時逐漸連面盤顏色也成為了一個重要考量因素。

以現在市場多變且講求個性的大勢，手錶面盤的顏色當然是不嫌多，甚至還可以參考彩虹般，先把七色出齊，再從每個顏色中變化出更多版本，例如我們會看到一些所謂的巧克力色、煙燻色、漸層色調等等，各式各樣的變體讓手錶即使錶殼線條沒有經過大幅修改，純粹換個面盤新色就可能營造出嶄新氣象。

Tiffany Blue面盤手錶大集合，Rolex、PP、HULBOT、AP、OMEGA都有款式可供選擇。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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提到近期最受矚目的面盤顏色，除了綠色之外，百達翡麗在2021年12月發表的Nautilus 5711/1A-018因為獨具慶祝品牌和Tiffany & Co.合作170週年的意義，所以面盤顏色順理成章換成後者最具代表性的「Tiffany Blue」，造成市場一陣轟動；由於5711/1A-018量實在太少（限量170枚）而且還要和品牌關係友好才有機會拿到，不少人眼見入手無望，紛紛開始轉往尋找其他品牌旗下帶有類似面盤顏色的作品一解自己的思錶之苦。

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事實上早在5711/1A-018登場前，勞力士的Oyster Perpetual在2020年改款時就曾導入一系列的彩色漆面，其中包含Turquoise綠松石色就是類似Tiffany藍色的類型，而這種顏色也是五種彩色漆面的Oyster Perpetual之中最受市場歡迎的超人氣選擇，加上勞力士2022年無預警停產了41mm的綠松石面OP，瞬間又讓這種顏色的型號身價衝高一波。不過綠松石面OP推出後馬上就晉升為爆款，想要入手的難度也不低。

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市面上最多人想要的兩款Tiffany藍面手錶都是入手超困難的熱門款，因此鐘錶部落客IFLW特別整理出一份綠松石面手錶大集合，看完令人驚訝原來製錶業出過綠松石面或接近這種顏色的品牌和手錶款式比想像中多很多。舉凡AP、GP等大品牌，也有日系大廠GRAND SEIKO和其他高級品牌如蕭邦、宇舶等，比較入門的也有TITONI、SEIKO等等，甚至連平價的MoonSwatch也可以算上，這當中宇舶的大爆炸算是比較特別的例子，因為它的面盤採用開面設計，因此手錶的綠松石色主要是呈現在陽極氧化鋁錶殼與尼龍錶帶等部分，和其他手錶大多數是用面盤呈現綠松石色的設計不太一樣，IFLW輕鬆一列就有36枚Tiffany藍面手錶，撇開那些難買或是香港買不到的款式，如果你有意入手這種顏色的錶，哪款會是你的選擇呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不只PP金鷹5711、勞力士OP「Tiffany藍面手錶大集合」】