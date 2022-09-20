ROLEX vs OMEGA｜5大對應手錶決高下　Daytona、水鬼、OP如雙胞胎

ROLEX 勞力士和 OMEGA 歐米茄在中價位高級品牌中是超常被提起的兩大人氣王牌，它們就產品品質、設計乃至價位層面都有許多可以相提並論之處，不過勞力士始終更受市場歡迎，這點直接反映在手錶水漲船高的二級市場價格上，同時勞力士手錶的原廠定價也不斷不斷地調高，因而稍微拉開了與 OMEGA 之間的距離。

不過因為勞力士手錶實在愈來愈難入手，因此市場也有不少人紛紛開始把目標轉向條件也頗優的 OMEGA 手錶身上。照理說這兩家品牌各有各的特色與個性，愛錶人士如果買不到勞力士水鬼，可以考慮 OMEGA 的海馬，兩個品牌各擁一片天，這樣就不存在誰比較好或誰更值得買的問題，但不知道大家近年有沒有發現，這兩個品牌的部分款式好像有一點愈來愈像的趨勢？

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國外鐘錶部落客IFLW最近在IG上分享了兩張圖，圖裡分別列出了勞力士的水鬼、海使、Daytona和Oyster Perpetual，和 OMEGA 的超霸、海馬與Aqua Terra等耳熟能詳的熱門系列，不過乍看怎麼感覺好像怪怪的，好像有一種兩個品牌在照鏡子的概念。

IFLW原本是要Cue一組很明顯的對照組，那就是 OMEGA 2022年發表的彩色面盤Aqua Terra 38，那讓人直接想到勞力士的Oyster Perpetual，畢竟前兩年OP的彩色漆面紅透半邊天，加上系列本身除了彩色漆面，也還有其他採用太陽放射紋工藝處理的彩色面盤款式，不過因為彩色漆面款式太搶手，導致原本入門到有點冷門的Oyster Perpetual也瞬間成了很多人想要的爆款， OMEGA 可能是看準這樣的彩色商機，因此奠基於旗下的海馬Aqua Terra發表多樣多達五種顏色並帶有太陽放射紋的三針日期錶，勞和歐這兩款產品功能大致相仿、定價也差不多，而後者在加入彩色面盤元素後，也趁勢讓一些不願等候或不想用超定價買OP的人，可以用差不多的預算買到條件相近的Aqua Terra。

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至於另一張圖就更神了，IFLW列出勞力士的熱門款包括Deepsea D-Blue、綠金迪、綠水鬼、Daytona（116518LN）等等，幾乎都是炙手可熱的高溢價款式，原本 OMEGA 旗下是可以找到類似的選擇，但是這種選擇在2022年一下子變得明確很多，因為 OMEGA 陸續推出了Planet Ocean Ultra Deep、Moonshine™金超霸登月錶綠面與金面，以及海馬潛水300米的綠面，其中除了Planet Ocean Ultra Deep是全新款式外，其他都是 OMEGA 既有款式的改款，像是登月錶可以對應Daytona、海馬潛水300米可以對應水鬼。

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當然 OMEGA 並非完全依樣畫葫蘆，包括手錶的性能（如Planet Ocean Ultra Deep的防水性達6000米）、材質（ OMEGA 獨家合金）與顏色（綠色乃是偏深的橄欖綠）都與勞力士那幾只神錶有細微差異，然而如果只是一眼看過去，還真的讓人有一種可能會感到混亂的既視感，簡直有一種兄弟錶的感覺，有時實在不知道品牌是有意還是純粹巧合，但現在有個好處就是如果你想要尋找上述幾款勞力士的替代方案，直接從 OMEGA 這幾款挑選會簡單快速許多，雖說每個人對這種帶有似曾相識設計的作法感覺不一樣，但除了外觀乍看有點接近外，其實兩個品牌的作品還是各有各的設計淵源與特徵，而且想用什麼材質搭配什麼顏色本來就是大家的自由，並非專屬於特定品牌的專利，因此與其爭論是否有刻意操作的意圖，不如樂見這種選擇變多的好處。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士VS OMEGA 熱門款對應 “每一款都難分難捨”】