Hublot Big Bang靈魂系列橙色陀飛輪　世上僅有十枚MP-07現身香港

瑞士高級製錶Hublot每年都會為大家帶來新驚喜，例如今年初推出的Big Bang自動上鏈陀飛輪紫色藍寶石腕錶，正好向大家展現最新研發的合成藍寶石材質以紫色新配色面世，既帶有時尚色澤，亦可以透過明亮的通透度與複雜結構的錶殼互相融合，突出內裡的精妙機械美學，應用在傳統的陀飛輪複雜功能更勝一籌。

還記得品牌在2016年推出藍寶石錶殼Big Bang驚艷世人，於去年亦推出全球首款採用橙色藍寶石打造的錶款，證明合成藍寶石技術可以多姿多彩，今年將這枚作品再度昇華，融入結合品牌DNA所有內涵的Big Bang「靈魂系列」之中。

Big Bang靈魂系列5日動力儲存陀飛輪橙色藍寶石腕錶（圖片來源：Hublot）

Big Bang靈魂系列5日動力儲存陀飛輪橙色藍寶石腕錶將「融合的藝術」發揮極致，標誌性酒桶形錶殼一眼可辨，42毫米大小恰到好處，精密結構設計以及鏤空工藝將先進製錶技術以視覺呈現出來，兼顧功能性與美學，HUB6020機芯特別為了酒桶形錶殼度身打造，亦因為自家製所以可以任性地配合所需，還採用了移動式框架，好處是每分鐘旋轉一周將會抵消重力對精準度的影響，由於結合了品牌所有的頂尖工藝，可以說得上為代表作，僅限量生產50枚，每枚的建議定價為139萬港元。

MP-07 40日鍊陀飛輪腕錶（圖片來源：Hublot）

還記得之前有與大家介紹過品牌的極致任性之作：MP-07 40日鍊陀飛輪腕錶，任性程度使之對比起Big Bing這些常規款式，可見於為了追求極致目的而脫軌設計的外型及功能之上。設計概念本身源自於法拉利超級跑車的引擎汽缸，並帶有令人驚艷的獨創複雜功能，例如滾筒式時間顯示、9組串聯式發條盒、提供42日超長動力儲存、垂直式陀飛輪位於右側、調校時間的錶冠則隱藏在錶背等都是前所未見，原創功能機芯複雜無比，卻同時展現出迷人優雅的超跑工藝美學，稱得上為手腕上的超跑，建議定價為3,575,000港元。是次特意說回這枚狂作，是因為僅限量生產十枚的其中一枚極致珍稀之作現身於本地的門市，相信會吸引到藏家的目光。

Big Bang One Click藍寶石39毫米腕錶（圖片來源：Hublot）

另外，觀察到近年愈來愈多女士鍾情於品牌的魅力，雖然品牌作品的錶徑及尺寸相對較大，但由於極具自由度，推出的女士腕錶由優雅、現代化、運動風格、時尚、低調一應俱全，可以完全地展現個性。剛才介紹過品牌的藍寶石魅力，應用在Big Bang One Click藍寶石39毫米腕錶之上，品牌特意以鑽石切割藍寶石的線條以提高其透明度和亮度，並巧妙運用氧化鋁和氧化鈦產生粉紅色，或氧化鐵產生天藍色澤而為女士腕錶添上嫵媚動人的一筆，至於錶圈鑲嵌了42顆鑽石，才發現原來珍稀寶石的閃耀光芒與藍寶石的明亮通透是如此合襯。